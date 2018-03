I titoli di Vivere dell'1 marzo

Giovedì 1 marzo su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Raimondo Todaro: «Ballandi mi disse subito che avevo i numeri giusti»

di Pierangela Cannone / Il ballerino catanese torna domenica 4 marzo al Metropolitan della sua città come protagonista del musical "Il grande Gershwin", dove incarna la figura di Fred Astaire, ultimo evento in teatro prima del nuovo debutto in tv, sabato 10 marzo, con la XIII edizione di "Ballando con le stelle". E ricorda il produttore dello show, scomparso recentemente: «Bibi quando 13 anni fa mi accolse, minorenne, si complimentò, già certo che avrei fatto strada»

Raimondo Todaro

Attilio Bolzoni: «Credo che la mafia abbia brindato alla morte di Riina»

di Ivana Baiunco / Il giornalista nisseno, tra le firme più conosciute che hanno scritto di Cosa nostra, ha pubblicato con Melampo l’opera corale "La mafia dopo le stragi", primo volume della collana "Mafie" da lui curata, in cui racconta attraverso una raccolta di articoli redatti da magistrati, giornalisti, scrittori, uomini dello Stato e parenti delle vittime, i cambiamenti del fenomeno mafioso

Attilio Bolzoni

Nonò, il giramondo

di Roberto Mistretta / Salamone, il cantastorie di Sutera, che ha portato la musica siciliana nel mondo, il 2 marzo ad Agrigento animerà la cerimonia d’apertura del Mandorlo in fiore

Nonò Salamone

Week end / Lungo le pendici dell’Etna, la bellezza è sotto la colata del 1669

di Giovanni Musumeci / Sono passati circa 350 anni dall’evento che ha modificato la geografia dei luoghi, e ancora oggi è possibile leggere i segni di una delle più catastrofiche eruzioni

L’interno della chiesa Campanarazzu nel territorio di Misterbianco

La moda del prossimo inverno / Il vestito sopra ogni cosa

di Agata Patrizia Saccone / E’ cambiato l’approccio alle collezioni. Le recenti passerelle milanesi che hanno lanciato le tendenze autunno-inverno 2017-2018 hanno sancito la vittoria delle presentazioni sulle sfilate facendo prevalere, quindi, l’impatto dei contenuti su quello puramente coreografico

Piccione Piccione Autunno Inverno 2017-2018

La musica per il cuore di Mario D'Alio

di Manlio Vucotich / E' uscito "Buone nuove" l'ep d'esordio del cantautore calabrese, da anni cittadino acquisito di Ragusa, cinque intensi brani al cui centro c’è l’amore in tutte le sue molteplici forme

La Grazia e l'allegria

Sabato e domenica al Don Bosco di Catania la nuova messinscena dell’associazione Teatro d’arte di "Annata ricca massaru cuntentu" con Cosetta Gigli

Cosetta Gigli

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dall'1 al 7 marzo

Un salotto di inizio ‘900 / teatro/ Il 2 e 3 marzo "Varietà Ultramoderno" a Catania

Giuditta Sin

Anteprima barocca / classica/ Il 4 marzo l’Orchestra da Camera di Messina a Catania

Trio Syrinx

Un fumetto a teatro / teatro / A Messina, Vittoria, Enna e Catania "Un amore esemplare" di e con Daniel Pennac

Daniel Pennac e Florence Cestac