I titoli di Vivere del 10 maggio

Giovedì 10 maggio su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Carmelo Salemi, il suono del silenzio

di Gianni Nicola Caracoglia / Pubblicato dalla Quarantanove Edizioni, esce il 10 maggio "Anaktoron" il nuovo disco del musicista di Sortino, che dopo anni di folk revival e world music cambia registro con un album di musica contemporanea ideato e scritto

per clarinetto e pianoforte. Con lui la pianista classica catanese Ketty Teriaca. Tra le radici a Pantalica e il video di "Negheb" girato sull’Etna, non poteva che essere il silenzio l’ispiratore. Salemi: «Parto dal silenzio per arrivare al suono che colma i vuoti». Il 15 maggio presentazione live al Centro Zo di Catania

Ketty Teriaca e Carmelo Salemi

Isteresi: «"Casa nostra" è la colonna sonora delle nostre radici»

di Tiziana Tavella / A quattro anni di distanza dall’esordio, la formazione ennese a giugno torna al disco: 10 brani inediti

anticipati da 3 singoli (tra cui l’ultimo Sogni Migliori), che il 19 maggio presenteranno in anteprima a Palermo

Gli Isteresi

Sabato al Coppola di Catania / Teatro in carcere, i trent’anni della Fortezza di Armando Punzo

Sù il sipario a Siracusa

di Manlio Vucotich / Prende il via il 10 magghio con "Eracle" di Euripide diretto da Emma Dante il 54° Festival del Teatro greco. L'11 maggio il debutto di "Edipo a Colono" di Sofocle diretto dal regista Yannis Kokkos

Il Teatro Greco di Siracusa

A Enna sulle orme di Federico II

di Tiziana Tavella / Percorso medievale nel cuore della città, di recente inserita negli itinerari federiciani della Fondazione Federico II di Palermo, che fino a domenica è al centro delle celebrazioni della Settimana federiciana

Massimo Maugeri: «Cetti, la negra del mondo»

di Domenico Trischitta / Nel suo ultimo romanzo Cetti Curfino (La nave di Teseo), lo scrittore catanese dipinge un personaggio femminile allo stesso tempo vittima di un destino sempre peggiore e carnefice perché autrice di un grave crimine: «Una donna che cerca di non farsi schiacciare dalle tragedie della vita»

«Un’immagine dell’Eneide ha ispirato il mio primo romanzo»

di Maria Enza Giannetto / L’insegnante palermitano Dario Levantino ha pubblicato con Fazi editore il suo romanzo d’esordio "Di niente e di nessuno" ambientato nel quartiere Brancaccio della sua città e scaturito dalla storia di Enea e Anchise «che è per antonomasia - dice - l’immagine dell’amore che lega un figlio a un genitore»

A Melilli e Catania il pop d’autore di Diodato

Antonio Diodato

Cartellone, gli eventi musica, teatro, arte e cultura dal 10 al 16 maggio