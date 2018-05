I titoli di Vivere del 18 maggio

Venerdì 18 maggio su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Johnny Marsiglia: «"Memory" è un disco molto palermitano»

di Mariella Caruso / Come sempre affiancato dal produttore Big Joe, il rapper ha tirato fuori un nuovo album a 4 anni di distanza da "Fantastica illusione". Marsiglia: «Raccontiamo quello che ci circonda, i contrasti di una città bellissima dove non funziona quasi niente». Big Joe: «Volevamo fare il nostro nuovo disco a Palermo per ritornare da dove siamo partiti»

Johnny Marsiglia e Big Joe

Davide Vigore: «Porto a Enna i protagonisti del cinema»

di Tiziana Tavella / Il regista ennese che ha collaborato con Paolo Sorrentino in qualità di assistente alla regia per il film "Loro", organizza nella sua città CineKore un ciclo d’incontri le maestranze del cinema italiano: attori anzitutto, come Leo Gullotta e Tiziana Lodato, ma anche registi e produttori cinematografici

Davide Vigore e Tiziana Lodato

Dameincanto, il 20 maggio al Museo diocesano di Catania donne tra musica e poesia per Wine notes

Emilia Belfiore, Anna Maria Calì e Chiara Vyssia Ursino

Week end/1 / Con Medinfood a Vittoria si celebra la Sicilia del gusto

di Daniela Citino / Per tre giorni, da sabato a lunedì, la città iblea ospita il salone che condurrà i visitatori attraverso i sentieri dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità e d’eccellenza. A fare gli onori di casa il vino Cerasuolo Docg

La scorsa edizione di Med in Food

Week end/2 / A Burgio piccola capitale dell’arte della ceramica

di Giuseppe Recca / Nel fine settimana, anche nel borgo agrigentino, noto per le fonderie di campane di bronzo, torna "Buongiorno ceramica" la festa nazionale promossa dall'Associazione nazionale delle città della ceramica

Burgio vista dal Museo della ceramica

Andrea Privitera: «La tromba mi dà carica»

di Anna Rita Fontana / Il giovanissimo trombettista trecastagnese, che oltre alla musica classica ama il calcio e i fuochi pirotecnici, è già un talento riconosciuto e premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali. Domenica, in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario dei Santi Alfio, Cirino e Filadelfio, si esibirà a Trecastagni, come tromba solista, insieme al Calamus Ensemble diretto dal M° Carmelo Dell’Acqua

Il giovane trobettista Andrea Privitera

La Sicilia globale di Super V

di Gianni Nicola Caracoglia / E’ on line "Without You" nuovo singolo del violinista di Palagonia, brano vincitore degli Akademia Music Awards di Los Angeles che ha prodotto il video del brano girato in Turchia. E il fumettaro indonesiano Dapit ha disegnato l’alter ego comics del musicista

Il musicista Vincenzo Di Silvestro

Se Liolà diventa una commedia musicale...

Mario Incudine, Moni Ovadia e Paride Benassai in Liolà

Parole a tinta unita: Noto, non solo barocco

L'evento / I tappeti di via Nicolaci parlano cinese

Dopo il Giappone, la Russia, la Catalogna e il Principato di Monaco quest’anno L’Infiorata, che da oggi a domenica sarà centro nevralgico di tutta l’Isola, è dedicato al Paese del Grande Dragone

La via Nicolaci durante l'Infiorata dello scorso anno

Style / Ritorna il Sikelia Fashion Day, moda a 360 gradi

La modella Fiorella Valvo durante le riprese del promo del Sikelia Fashion Day

Focus / Lasco tutto vado a vivere nel giardino di pietra

di Ottavio Gintoli / Tante le eccellenze della capitale del barocco del Sud Est siciliano, dalla bellezza unica del centro storico alla natura da cartolina dell’oasi di Vendicari Non a caso Dolce&Gabbana sono tornati per un nuovo spot. Eccellenze anche da gustare grazie al maestro pasticcere Corrado Assenza o al futuro chef stellato Marco Baglieri

Gli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce

Celebrities / Fedez e Chiara Ferragni sposi a Noto

di Ottavio Gintoli / L’unica cosa certa è che il rapper milanese e la influencer cremonese diranno il loro sì nella cittadina siciliana. A differenza, però, di quanto già diffuso, non è detto che sarà il 31 agosto né che sarà in Cattedrale. Probabile un rito civile in una tenuta verso Palazzolo. E il vescovo Mons. Antonio Staglianò ha scritto alcuni versi in musica da donare alla coppia

più social d’Italia

Fedez e Chiara Ferragni

Agenda / Un’estate di musica e arte

Prosegue fino a ottobre la mostra "Picasso è Noto" mentre a giugno si inaugura lo spazio Photology Art in Ruins (guest musicale Vasco Brondi). Tre i grandi live in arrivo Vinicio Capossela, Antonello Venditti e Francesco De Gregori

Vinicio Capossela

Il Festival / Capitale della cultura Lgbt

di Maria Enza Giannetto / La città barocca, nella top ten delle mete gay friendly, ospita il Festival Giacinto ideato e diretto

da Luigi Tabita in programma il 4 e 5 agosto

Luigi Tabita

Cartellone, gli eventi musica, teatro, arte e cultura dal 18 al 23 maggio

Romanzo familiare

Incontri / "L’estate del ‘78" di Alajmo a Siracusa, Catania e Messina

Roberto Alajmo

10 anni di risate

Teatro / Nel week end al Piccolo di Catania "Morir di fama"

Evelyn Famà

Il tempo di Red

Musica / "Testimone del tempo" tour a Catania e Palermo

Red Canzian