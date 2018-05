I titoli di Vivere del 24 maggio

Giovedì 24 maggio su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Rosario Petìx: «Porto in scena la storia di un eroe»

di Giovanna Caggegi / L’attore nisseno debutta domenica 27 maggio in prima nazionale al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta con "Carte false", monologo scritto dal giornalista palermitano Salvo Toscano e diretto dal regista Aldo Rapè che racconta la storia vera, ma poco conosciuta, di Calogero Marrone il siciliano impiegato all’ufficio anagrafe di Varese che durante la Seconda Guerra Mondiale ha salvato centinaia di vite umane

Uzeda: «Il nostro grazie lungo 30 anni»

di Gianni Nicola Caracoglia / La rock band catanese il 25 e 26 maggio all’Afrobar di Catania festeggia tre decenni di musica con Uzeda 30th minifestival che coinvolge numerose band amiche dagli Shellac ai The Ex dai June of 44 ai Black Heart Procession. Giovanna Cacciola: «Siamo sempre molto aperti, suoniamo quello che ci piace»

Premi americani per "FiSolofia"

di Roberto Mistretta / Riconoscimenti a Santa Fe, nel nuovo Messico, e Los Angeles per le domande esistenziali racchiuse nel cortometraggio di Nicola Palmeri prodotto da Sergio Distefano, che sabato è in corsa anche per il Kalat Nissa Film Fest di Caltanissetta

Week end / Gli aquiloni di San Vito lo Capo annunciano l’estate

di Mariza D'Anna / Ultimo evento di primavera, sulla spiaggia del borgo turistico del Trapanese si svolge fino a domenica il Festival degli aquiloni giunto alla X edizione che coniuga arte ecosostenibile con un messaggio di libertà e di pace

Umberto e Daniele Vita: «Come Fiorello amiamo l’arte a 360%»

di Mariella Caruso / I 28enne gemelli messinesi, volti noti del piccolo schermo grazie al ruolo di Fortunato e Domenico Strano in Questo nostro amore 80, sono cantanti, attori, doppiatori, conduttori (e Umberto è anche regista). Sabato al Sistina di Roma tornano nei panni di Abel e Arthur Buttman in "Georgie Il musical": «Lavorare insieme non è mai stato un peso per noi»

Lorenzo Reina, alla Biennale di Venezia la poesia del pastore che diventò artista

di Giovanni Musumeci / Dal suo eremo d’arte e pastorizia a Santo Stefano di Quisquina alla Mostra internazionale di Architettura da sabato fino al 25 novembre disegni e foto delle opere dello scultore agrigentino faranno parte della mostra Arcipelago Italia, a cura di Mario Cucinella, architetture in borghi distanti dai centri urbani

A Comiso e Enna Giampaolo Romania rilegge la gelosia di Otello vista dalle donne

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 24 al 30 maggio

Corti a raccolta / Visioni / A Caltanissetta dal 24 al 26 maggio il Kalat Nissa Festival

La musica al centro / Musica / Il 26 maggio ad Acireale Essere qui tour di Emma

Cappellani va in scena / Teatro / Nel week end debutta "Sicilian Commedi" a Catania

