I titoli di Vivere del 31 maggio

Sal Costa: «Il mio romanzo sugli anni della formazione di Cristo»

di Giovanna Caggegi / Lo scrittore catanese nel suo ultimo "Il Mercante di Dio" edito da Bonfirraro ha costruito una storia plausibile, tra le tante possibili, per colmare il vuoto di informazioni sulla vita del Nazareno: 17 anni avvolti nel mistero e di cui non esistono testimonianze. Tenendo conto di tante opere illustri (da Saramago a Pasolini, da Kazantzakis a Tacito) Costa immagina che Gesù abbia viaggiato lungo le antiche rotte commerciali al seguito del mercante Salamon, vero protagonista e voce narrante del romanzo

Sal Costa - ph Enrico Guarrera

Etna Comics, la cultura pop invade Catania

di Pierangela Cannone / Da oggi fino a domenica alle Ciminiere l’ottava edizione del festival internazionale del fumetto e della cultura pop diretto da Antonio Mannino: «Siamo la prima manifestazione in Italia»

Il manifesto di Etna Comics 2018 realizzato da Tanino Liberatore

Ntra mennula e aranci e Ciatu la lotta e l’amore secondo Cesare Basile

Cesare Basile e i Caminanti

Weekend: A Marzamemi, borgo della fascinazione

di Gianni Nicola Caracoglia / Non c’è percorso del Sud est che non passi per il borgo marinaro di Pachino. E questo ultimo scorcio di primavera conferma che una delle regine siciliane del turismo è pronta alla nuova sfida estiva

Marzamemi, piazza Regina Margherita

Da oggi Palermo città aperta col Sicilia Queer filmfest

Chloe - ph di Catherie Opie

Silvia Vaglica: «Farò ascoltare la mia musica al mondo»

di Anna Rita Fontana/ Come concertista sogna per sè un’audience internazionale la 23enne pianista palermitana, allieva del Maestro etneo Daniele Petralia, e oggi insegnante in una scuola di eccellenza nel capoluogo siciliano: «Nel 2019 suonerò negli Stati Uniti, spero di esprimere la mia musica anche in altri continenti per fare conoscere le mie interpretazioni»

Silvia Vaglica

Annamaria Piccione, la "gattolica" della narrativa per bambini

di Maria Enza Giannetto / Ha scelto questo nomignolo perché tanto è l’amore per i felini che tutti e 90 i libri della scrittrice siracusana li citano almeno una volta compreso l’ultimo Un gatto nella valigia. Per lei ai piccoli lettori, con le giuste parole, bisogna saper parlare di tutto: «Le brutture del mondo non le puoi evitare ma il bambino ha una sua capacità di ragionamento»

Annamaria Piccione

Sulle note del popolo

di Beatrice Levi / Con una monografica sul compositore ceco Antonín Dvořák dell’Aetna String Quartet, solista al piano Maria Pia Tricoli, domenica si chiude al Museo diocesano di Catania la rassegna Wine Notes organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana

Aetna string quartet

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 31 maggio al 6 giugno

Dj's contro il razzismo / Musica / Da stasera The Djoon Experience a Favignana

Il dj americano Terrence Parker

Carmen per il sociale / Musica / Domani a Catania Carmen Consoli & friends

Carmen Consoli

Tragedie barocche / Teatro/ Da domani a domenica a Ragusa Ibla 3drammi3

Il cantautore Roberto Vecchioni tra gli ospiti di 3drammi3