I titoli di Vivere del 7 giugno

Harundo, viaggio dalla Sicilia andata e ritorno

di Gianni Nicola Caracoglia / Esce nei prossimi giorni "Midland" terzo disco dell’ensemble catanese di world music che rielabora in maniera assolutamente autoriale le radici della musica tradizionale per danza Il titolo è un omaggio alla centralità dei siciliani, più ancora che dell’Isola. Il polistrumentista Giampiero Cannata autore dei brani: «Pur partendo dalla musica di stampo popolare del grande Mediterraneo, che abbraccia dalla Penisola Iberica al Nord europa fino ai Balcani, lasciamo spazio a esperienze che vengono dal nostro passato». Tra gli ospiti la cantante Rita Botto, voce in "Millesimi d’istanti"

Il primo siciliano nel palmares de "La Giara"

di Roberto Mistretta / Con il suo romanzo d’esordio "Le Quindici", Christian Maria Giuseppe Bartolomeo, ingegnere-scrittore originario di Raffadali, nell’Agrigentino, ha vinto il secondo premio al concorso letterario indetto da Rai e Rai-Eri ispirato a Luigi Pirandello

All’Istituto Bellini di Catania si presenta l’opera tango "Maria de Buenos Aires"

Dicci Camilleri del nostro futuro

di Gianni Nicola Caracoglia / Con la regia di Roberto Andò, lunedì a Siracusa, lo scrittore Andrea Camilleri sarà protagonista assoluto di "Conversazione su Tiresia", monologo sull’indovino cieco della mitologia, scritto per il Festival del teatro greco dell’Inda

A Mussomeli il castello si anima di tre secoli di storia

di Roberto Mistretta / La rievocazione storica che martedì interesserà la fortezza nissena è l’occasione per scoprire suggestivi scenari naturali lungo gli antichi sentieri dei pellegrini

Daniela Vetro: «Disegno per Disney da casa mia ad Agrigento»

di Maria Enza Giannetto / La fumettista, autrice della cover speciale che Topolino ha dedicato ad Etna Comics, collabora con le maggiori case editrici del settore prediligendo però Disney, con cui è cresciuta e si è formata, e per cui ha appena realizzato 32 pagine su Reginella, il personaggio nato negli Anni 70 dalla matita di Giorgio Cavazzano, ma sogna di pubblicare un suo libro illustrato per bambini

Massimo Garaffa, il one man band siculo che ama il punk rock

di Giorgio Liuzzo / Oggi si sente vicino alla famiglia dei cantastorie - «Una figura da valorizzare» - ma gli amori di

gioventù restano Nirvana e Green Day. Il sogno dell’uomo-orchestra di Giarratana è quello di portare le tradizioni melodiche popolari nel mondo: «In allegria. Ci sono contatti con Australia, America e Canada». La sua recente partecipazione

alla Corrida di Carlo Conti è finita addirittura su Blob: «Ben 40mila visualizzazioni sul canale Raiplay»

"Melina", cumbia siculo-latina per Qbeta e Jah Sazzah

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 7 al 13 giugno

R’n’r con Raimondo / teatro/ Il 7 giugno a Catania "Save the Cotton’s" con Todaro

Viaggio all’inferno / teatro / Debutta il 7 giugno a Catania "L’ombra di Euridice"

Sogni di pace / teatro / Dal'8 giugno a Palermo La Macchina dei Sogni

