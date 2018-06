I titoli di Vivere del 14 giugno

Giovedì 14 giugno su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Stand-up Comedy. Ride bene chi ride amaro

di Lavinia D'Agostino / E’ il motto dei comedian che in scena si divertono, e divertono, demolendo finti perbenismi, luoghi comuni, retorica e banalità. Armati solo di un microfono e battute politically incorrect, non sono cabarettisti né comici, ma autori di un nuovo modo di ridere in crescente ascesa: in Sicilia ne sono esponenti Pietro Sparacino (l’ex Iena di Rosolini) e il palermitano Emanuele Pantano che sabato 16 giugno saranno sul palco del teatro Machiavelli di Catania per "Sottovuoto Comedy Night"

Pietro Sparacino

Emanuele Pantano

"Maria de Buenos Aires" e la rinascita del Tango

Palcoscenico/ di Anna Rita Fontana / Domenica 17 giugno al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania va in scena la tango operita scritta da Astor Piazzolla su testi di Horacio Ferrer nella messinscena di Salvo Piro con le musiche eseguite dal Piazzola Ensemble, ultima produzione della Camerata Polifonica siciliana per il cartellone "Un palcoscenico per la città"

Le prove di Maria De Buenos Aires, Mimma Mercurio e Carlo Genova

Musica/ Palermo e Noto danno il "la" alla Festa della Musica

Gli Agricantus

A Expo della Contea Modica è sostenibile

L'evento/ di Manlio Vucotich / Al Centro commerciale La Fortezza, da giovedì 14 a domenica 17 giugno, uno spazio dedicato

alle imprese con un core business verde. Dodici gli spazi food per provare una diversa, sostenibile, interazione con il cibo

Sul Monte Ilice nelle terre narrate da Giovanni Verga

Week-end/ di Giovanni Musumeci / Trekking etneo, in territorio di Trecastagni, alla ricerca della Casa della Capinera la dimora dove alloggiò nel 1854 l’educanda che ispirò "Storia di una capinera"

La Casa della capinera su Monte Ilice (foto Giovanni Musumeci)

A Tutto Volume. Ragusa tra cultura, arte e bellezza

L'evento/ di Lucia Fava / Dal 14 al 17 giugno la città iblea ospita la nona edizione del festival letterario ideato e promosso da Alessandro Di Salvo e dalla Fondazione degli archi, con la collaborazione di tre guest director del calibro di Loredana Lipperini, Massimo Cirri e Tiziano Scarpa, considerata dalla stampa nazionale fra le 20 kermesse del libro più importanti d’Italia

Piazza San Giovanni a Ragusa, uno dei palcoscenici naturali di “A tutto volume”

Lascivo. La strana coppia dell’elettropop

Musica / di Gianni Nicola Caracoglia / Filippo Calcagno è un grande appassionato di dark wave ed elettronica, Antonella Pergola è una cantante che nel jazz ha trovato la sua dimensione. Si ritrovano dopo qualche anno nella loro Ramacca per condividere il nuovo progetto musicale. Nasce così Glaciale tra glam pop, echi surreali, atmosfere decadenti e folli virtuosismi vocali

I Lascivo: Filippo Calcagno e Antonella Pergola (foto di Giovanbattista Troìa)

Il Festival/ Ultimo week end di musica col Vittoria jazz festival di Francesco Cafiso

Francesco Cafiso

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 14 al 20 giugno

Un violino al Massimo / classica/ Uto Ughi apre l’estate del Teatro Massimo Bellini

Uto Ughi

Omaggio al Blues / musica/ Sabato 16 giugno a Catania Hugo Race e Michelangelo Russo

Hugo Race e Michelangelo Russo

Sulla luna di Noel / musica/ Martedì 19 giugno a Taormina Noel Gallagher e High Flying Birds

Noel Gallagher