I titoli di Vivere del 21 giugno

Zerocalcare «Volevo fare il paleontologo»

di Gaia Garofalo / Una chiacchierata leggera, ma non troppo, con il fumettista più letto d’Italia che attraverso le sue tavole, che fanno ridere ma anche pensare, ha conquistato in modo trasversale ogni generazione di lettori. Lo abbiamo incontrato a Palermo in occasione della presentazione del suo ultimo "Macerie Prime. Sei mesi dopo" (edito da Bao Publishing) sequel del fortunato "Macerie Prime"

Davidekyo, lo youtuber che canta l’ossessione da smartphone

Il personaggio/ di Maria Enza Giannetto / In soli 7 anni è diventato una star del web con 380mila follower e milioni di visualizzazioni. Il catanese Davide Limone ha conquistato la rete prima con le sue parodie marca Liotru e poi con i video virali che lo vedono interprete di brani inediti. L’ultimo è "Tutti dentro" realizzato con il dj producer Rock-Aro: un milione di visualizzazioni in un mese

Festa della Musica/ Il suono della gioventù/ Dopo l’anteprima nazionale di Palermo, oggi e domani tutta la Sicilia partecipa all’evento del Ministero dei Beni culturali

Con Manifesta a Palermo soffia una ventata d’aria nuova

Week-end/ di Lavinia D'Agostino / Itinerario tra le mostre ospitate nella Capitale italiana della Cultura 2018 allestite per la dodicesima edizione della biennale nomade europea di arte contemporanea che ha scelto come tema "Giardino planetario"

Marina Castiglione: «Le fiabe non sono utili solo ai bambini»

Il libro / di Ivana Baiunco / La docente nissena in forze all’Università di Palermo è la curatrice di "Fiabe e racconti della tradizione orale siciliana", un volume nato da uno studio di ricerca condotto al centro della Sicilia e pensato per gli insegnanti (non solo dell’infanzia) che vogliono inserire le fiabe nel programma didattico. Giovedì 21 giugno la presentazione a Caltanissetta, domenica 24 giugno a Catania

«Suonare Unniedderè è un omaggio alla mia terra»

Musica / di Pierangela Cannone / Suonare “ovunque” per diffondere l’arte delle percussioni. E’ questa la mission di Flaviano Pennisi il batterista catanese che due anni carica sul web dei video in cui suona nelle strade e negli angoli più disparati della Sicilia, come nell’antica Cava Asero di Nicolosi, utlimo set naturale del suo progetto che continuerà a seguire nonostante suonerà con Samuel Storm

Il racconto dei vulcani del mondo, a chi non può vederli

Venerdì 22 giugno l'anteprima a Catania

Parole a tinta unita: in the summertime

Il tormentone è servito

Musica / di Manlio Vucotich / Non c’è bella stagione senza i mille successi da ascoltare e riscoltare

Parola d’ordine Coachella

Fashion/ di Beatrice Levi / Chiara Ferragni e Fedez per le loro nozze a Noto hanno fatto sapere che faranno una festa in stile Boho Chic secondo i dettami del noto festival californiano. Le fashion victim siciliane sono avvisate

Quando il mare ti abbaglia

Le spiagge / di Manlio Vucotich / Anche per questa estate la Sicilia si distingue per la bellezza dei suoi litorali. Santa Teresa di Riva, Tusa, Eolie, Menfi, Marina di Ragusa e Ispica confermano la bandiera Blu della Fee e Scopello e Vendicari sono tra le 15 spiagge più belle d’Italia per Skyscanner

Una full immersion nell'astrattismo

Arte/ di Beatrice Levi / Sarà visitabile fino al 30 settembre al Museo Gagliardi di Noto "Abstracta" la mostra curata da Giuseppe Stagnitta Giancarlo Carpi e Raffaella Bozzini che documenta il percorso innovativo dell’astrattismo italiano dai precursori futuristi agli ultimi esperimenti di street art

Agrigento bella di sera

L'evento/ Dal 30 giugno al 30 agosto il Fondo Ambiente Italiano torna con Sere fai d’estate al Giardino della Kolymbethra

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 21 al 27 giugno

Tutto il rock di Vasco / musica/ Giovedì 21 giugno a Messina "Vasco Non Stop Live"

A tutto swing / musica/ Rosalba Bentivoglio e HjO Orchestra venerdì 22 giugnoa Catania

Il cinema nell'Orto / visioni/ Dal 22 giugno a Palermo "Fuoricinema Mediterraneo"

