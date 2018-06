I titoli di Vivere del 28 giugno

Giovedì 28 giugno su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Luca Recupero: «Catania città del dialogo interculturale»

di Gianni Nicola Caracoglia / Con l’anteprima del film The strange sound of happiness di Diego Pascal Panarello comincia oggi la nona edizione del Marranzano World Fest progetto internazionale ideato e diretto dal musicista ed etnomusicologo catanese, un’edizione che fino a domenica sviscera il mondo dei tamburi: «E come mai prima la città è coinvolta»

Luca Recupero

Denise Grosso, la coffa made in Sicily piace a Dubai

di Pierangela Cannone / La 26enne architetto di Grammichele da quando si è lanciata nel fascinoso mondo delle creazioni di accessori di moda personalizzati, ha messo in gico le sue emozioni creando pezzi unici, decorati a mano che sono piaciuti anche negli Emirati arabi: «Mio padre mi ha insegnato che nulla è difficile, volere è potere»

Denise Grosso

Campiello in tour, tappa catanese con 4 autori alla Fondazione Oelle

La scrittrice Helena Janeczek

Week end/1 A Catania torna il Pop Up Market in piazza Sciuti

di Manlio Vucotich / Sabato e domenica nella città del Vulcano torna nella centrale piazza alle spalle della Fera ‘o luni,

recuperata di recente dal degrado, il mercatino dall’impronta pop per una #lidoedition tra creatività, food, musica, arte e solidarietà

Pop Up Market a Catania

Week end/2 A Gibellina tra l’arte del vino e il grande teatro

di Beatrice Levi / La cittadina simbolo del Belice rinato dal sisma ospita da oggi a domenica lo Scirocco Wine fest. E dal 7 luglio tornano il festival delle Orestiadi

Il Sistema delle piazze di Gibellina nuova

Sperlinga, roccaforte del dramma

di Maria Enza Giannetto / Lo spettacolo Virginedda Addurata inaugura sabato 30 giugno la rassegna teatrale Teatro in fortezza che, con la direzione artistica di Egle Doria e Silvio Laviano, propone sette spettacoli nel Castello del piccolo comune in provincia di Enna. I promotori: «Si tratta di una scommessa di gruppo e molto ambiziosa: vogliamo portare cultura teatrale in un luogo dove non c’era e magari incrementare il turistico attraverso l’arte»

Egle Doria e Silvio Laviano

Nicola Costa, cinque storie di destini possibili

di Giovanna Caggegi / Debutta stasera alla Sala Chaplin di Catania la piéce scritta e diretta dall’attore, regista e drammaturgo catanese che sceglie di misurarsi con temi esistenziali dirigendo i 15 allievi della sua Accademia in un lavoro ispirato a Il lungo inverno di Stefania Nibbi

Nicola Costa

Si fussi fimmina assaggio del nuovo Alessio Bondì

Il cantautore palermitano Alessio Bondì

Ecco Oi Mà, Amedeo Fusco si dà alla musica

Amedeo Fusco

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 28 giugno al 4 luglio

I Cavalieri di Siracusa / Teatro/ Da venerdì 29 giugno I cavalieri di Aristofane al teatro Greco

Cast e regista de "I cavalieri" e il consigliere Inda Pier Francesco Pinelli

I folklorismi dei Beddi / Musica / Venerdì 29 giugno al Teatro del Baglio di Villafrati

I Beddi

Cunfini di guerra / Teatro / Lunedì 2 e martedì 3 luglio al Teatro Machiavelli di Catania

Gli studenti-attori del Dipartimento di Scienze politiche di Catania