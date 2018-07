I titoli di Vivere del 12 luglio

Giovedì 12 luglio su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

«Con Taomoda Taormina capitale di fashion e design»

di Beatrice Levi / Parola di Agata Patrizia Saccone direttrice della rassegna che da sabato 14 luglio colloca quello della Perla dello Ionio tra i grandi appuntamenti internazionali del settore. Grande chiusura il 21 luglio al Teatro Antico con il Gala della moda

Targhe Tenco, la Sicilia festeggia due volte

Nella categoria migliore disco dialettale del prestigioso premio sanremese dedicato alla musica d’autore vince Tarakè della cantautrice ennese Francesca Incudine mentre Canzoni ravvicinate del vecchio tipo del palermitano Giuseppe Anastasi è la migliore opera prima

Francesca Incudine e il soffione dei desideri

di Tiziana Tavella / La cantautrice ennese premiata per il miglior disco in dialetto: «Con Taraké rispondo a una promessa

fatta a me stessa: essere autentica»

Francesca Incudine

La doppia vittoria di Giuseppe Anastasi

di Gianni Nicola Caracoglia / Per l’autore palermitano l’album d’esordio come cantautore a 42 anni - «Motivato dalla nascita di mio figlio» -, miglior opera prima per il Club Tenco: «Un grande traguardo»

Giuseppe Anastasi

L’Europa unita del nuovo folk Made in Sicily

di Manlio Vucotich / Il 12 e il 13 luglio, grazie al Taranta Fest organizzato da Il Tamburo di Aci, Valentina Balistreri, Mimì Sterrantino, Francesca Incudine e Roberta Gulisano si esibiranno a Budapest. Il 31 luglio festa finale a Zafferana Etnea

Mimì Sterrantino

Ortigia Classica, lo scrigno musicale di Siracusa

di Anna Rita Fontana / Nel Cortile dell’Arcivescovado della città aretusea, comincia il 13 luglio con l’omaggio a Mozart di Bruno Canino, la rassegna organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana, sei eventi internazionali attinenti alla grande tradizione classica del ’700-’800. Tra gli ospiti più attesi anche il duopianistico Schiavo-Marchegiani e il violinista russo Sergey Girshenko che terrà un master

Bruno Canino

A Taormina e Catania omaggi live a Lucio Dalla

Lucio Dalla

Le canzoni di Vinicio Capossela nelle fauci della Orcæstra

Vinicio Capossela, foto di Valerio Spada

A Custonaci piccolo gioiello di natura incontaminata

La città famosa per i pregiati marmi è la méta ideale per una vacanza tra la riserva di Monte Cofano e le acque limpide di baia Cornino, tra tesori artistici e archeologici

Custonaci, la baia di Cornino

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 12 al 19 luglio

Il re della trap music / rap / Sfera Ebbasta RockStar summer tour a Palermo e Catania

Il Brasile di Bollani / jazz / Stefano Bollani presenta "Que Bom" a Milo e Ragusa

Il fischio unico di LP / pop / Il 18 luglio a Zafferana Etnea il tour Lost On You di Lp