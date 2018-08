I titoli di Vivere del 9 agosto

Giovedì 9 agosto su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia:

Danilo Rea: «Ho scelto la libertà assoluta. E ne sono felice»

di Giorgio Romeo / Il noto pianista jazz e il pianista classico Ramin Bahrami, con il concerto Bach is in the air, mix d’improvvisazione su partiture originali di classica, domenica 19 agosto chiuderanno, all’ex Collegio dei gesuiti di Noto, il cartellone di Notomusica Festival: «Bach è stato un compositore dalla grande apertura mentale e un grande improvvisatore». Da sempre Rea è stato trasversale nelle sue passioni musicali: «Al conservatorio ero il clone della mia insegnante. Poi ho scoperto il jazz»

Danilo Rea e Ramin Bahrami

E’ "Tempo" dei The Bleach

di Roberto Mistretta / La formazione di Sutera che prende il nome da un brano dei Nirvana ha appena lanciato il singolo "Dentro il mio mondo", primo estratto dal nuovo album "Tempo" che contiene 9 tracce diverse per stile e tempo musicale: dal vintage Anni 70 al folk

The Bleach Band

Week end / Trecastagni, la piccola Montmartre alle pendici dell’Etna

di Giusy Messina / Arte, natura e cultura. Nel borgo del pedemontano c’è un po’ di tutto. E’ un piccolo scrigno votato all’accoglienza in cui trascorrere una vacanza tra visite museali, escursioni naturalistiche, musica e buon vino da degustare direttamente in cantina

Calici di stelle all’Etna Wine Fest, estate gourmet delle Cantine Nicosia

Carmina Burana, sabato al Teatro greco la cantata di Orff per il Tindari Festival

Antonio Monforte: «Credo ancora nelle emozioni delle canzoni»

di Gianni Nicola Caracoglia / Torna ai concerti il cantautore catanese che suonerà domani a Santa Maria La Scala, sabato a Nicolosi, domenica ad Acireale e il 17 a Pozzallo, live dove sperimenterà i brani nuovi, come Cento passi dedicata a Peppino Impastato, e Musica, musica: «Solo la musica può donarci il buon senso che abbiamo perso, farci abbassare i toni violenti, farci piangere, ridere e stare insieme»

Antonio Monforte

Il grande rock a Castelbuono

di Manlio Vucotich / Da oggi a domenica la 22a edizione di Ypsigrock, il festival più importante in Sicilia, e tra i più noti in Europa, per l’indie e alternative internazionale. Headliner The Jesus & Mary Chain

The Jesus & Mary Chain

Orestiadi al Cretto la città invisibile di Gibellina

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte, cultura dal 9 al 16 agosto

La storia del rock / musica / Sabato a Taormina Brian Wilson con Pet Sounds

Brian Wilson

Alle donne nel buio / teatro / Sabato a Morgantina va in scena Kkore di Lina Prosa

Un intimo Ermal Meta / musica / Non abbiamo armi tour a Torrenova e Taormina