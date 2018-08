I titoli di Vivere del 17 agosto

Venerdì 17 agosto su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

«In Come un film raccontiamo le emozioni degli adolescenti»

di Gianni Nicola Caracoglia / Antonio Parrinello e la moglie Raffaella Casabianca hanno firmato il cortometraggio nato da uno scatto... immaginato e non realizzato dal fotoreporter catanese: «Ho visto un ragazzino con una custodia di violino entrare in una scuola mentre dei ragazzi giocavano a pallone» Protagonisti del corto, girato ai Salesiani di Catania, gli studenti Michele Gusmano ed Emanuela Catalano, tra gli interpreti Salvo La Rosa e la moglie Daniela, Angelo Tosto e Giuseppe Castiglia

Michele Gusmano e Emanuela Catalano

Musica / Luca Caponetto: «Le emozioni del rock contro l’odio»

di Gianluca Santisi / E’ ben piazzato nelle indie charts digitali Rock Revolution Day nuovo singolo del cantautore catanese prodotto con Carlo Longo: «Tratto un tema di attualità, il conflitto tra Islam e Occidente. Come si vede nel video di Adriano Spadaro saranno una ragazza e l’avvolgente melodia del rock a far cambiare idea a un terrorista»

Luca Caponetto

Week-End / Ortigia meta siciliana della dolce vita

di Mariolina Lo Bello / Cresce il numero dei Vip internazionali che attratti dalle bellezze e dalla sua fervente movida scelgono l’isola siracusana per le loro vacanze da trascorrere tra passeggiate per le vie del centro storico e boat party al tramonto

Piazza Duomo a Siracusa

Musica / Vulcanico Swing

di Manlio Vucotich / Organizzato dalla Camerata Polifonica Siciliana domani sera all’Anfiteatro di Zafferana Etnea Swing sotto il Vulcano con la HJO Jazz Orchestra diretta da Sebastiano Benvenuto Ramaci

HJO Jazz Orchestra

L’intervista / Roy Paci: «Mai dimenticare di essere umani»

di Tiziana Tavella / Il musicista augustano che sta ancora gustando il successo di Salvagente, il suo ultimo singolo tratto dall’album Valelapena che lo vede al fianco degli Aretuska e di Willie Peyote, ha ricevuto il riconoscimento “alla sicilianità” dal Premio nazionale città di Leonforte: «Essere siciliani - dice- significa sentirtsi costantemente come dei marinai alla ricerca della terra promessa»

Roy Paci

Classica / Roberto Adamov il futuro del pianoforte

di Anna Rita Fontana / Ha origini bulgare ma vive ad Aci Catena, dove è seguito da vicino dalla docente Carmelita Cocuccio, l’11enne talento della musica colta che ha già collezionato diversi primi premi a prestigosi concorsi internazionali

Roberto Adamov

Il Festival / Palazzolo Acreide / Rara festival, spazio alla musica sperimentale e d’improvvisazione

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 17 al 22 agosto

I suoni della natura / musica/ Gli Agricantus chiudono IblaFolk sabato 18 agosto a Ragusa

Agricantus

Fenomenale Gianna / musica / Il tour di Gianna Nannini a Taormina, Sciacca e Palermo

Gianna Nannini

L’estate di Colapesce / musica / Con L’Infedele Orchestra a Ortigia e Castelbuono

Colapesce