I titoli di Vivere del 23 agosto

Siamo tutti supereroi

di Gianni Nicola Caracoglia / Tra film, videogiochi e fumetti, i supereroi Marvel sono protagonisti di un successo crossmediale che non conosce intoppi. Nelle sale da Ferragosto, è campione d’incassi Ant-Man and The Wasp. Per i maestri del joystick,

il 7 settembre esce in esclusiva per PS4 Marvel’s Spider-Man, il gioco più “reale” tra quelli mai creati su l’Uomo Ragno. E poiché la carta non muore mai, da sabato esce in 60 volumi la collezione definitva di graphic novel sugli eroi della celebre casa editrice americana di fumetti

Marvels' Spider-Man per PS4

Week end: Su due ruote tra i tornanti della SS 185

di Silvana La Porta / Una strada tutta curve che si affacci su paesaggi mozzafiato è certamente il più grande piacere di un motociclista. Da questo punto di vista la strada che va da Naxos a Tindari unendo Ionio e Tirreno è una delle più belle della Sicilia

In due ruote sulla strada per Novara di Sicilia

G.o.D.o.T. mette in scena "Edipo re" al Castello di Donnafugata di Ragusa

La compagnia G.o.D.o.T. in "Edipo Re"

Racconti d'estate: Vacanze d’agosto ed emozioni forestiere

di Daniela Robberto / Il ritorno “a casa” dei migranti Anni 50 che arrivando sull’Isola, forti di una nuova visione nordica, non risparmiavano una copiosità di critiche, ma che alla ripartenza, cambiati dalla breve permanenza nei luoghi d’origine, sentivano un sottile dolore: quello che attanaglia lo stomaco quando ancora si è dove si sta bene, e dove ci sarebbero tutti i motivi per restare

Giancarlo Parisi: «Io e Katya Pesti abbiamo tradito Claude Debussy»

di Lavinia D'Agostino / I due musicisti messinesi hanno pubblicato "Treason of Debussy" che contiene 10 tracce del compositore francese, tra quelle in cui l’influenza della musica orientale è più evidente, impreziosite da improvvisazioni ritmiche e stilistiche:«Penso che siamo riusciti a tirar fuori la sua intima ribellione»

Katia Pesti e Giancarlo Parisi

Mario Romeo: «La fisarmonica? Una maestra di vita»

di Anna Rita Fontana / Con la sua Bayan a bottoni di origine russa, il 25enne musicista catanese inaugura stasera la rassegna Castelbuono Classica con un programma che va dal Barocco al contemporaneo: «Se insegnato bene, è uno strumento che può dare molto agli adolescenti»

Mario Romeo

"Peri lavati", l’omaggio ai ripostesi del cantastorie Luigi Di Pino

Il cantastorie Luigi Di Pino

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dale 23 al 29 agosto

Oh violino tzigano / musica/ Raduno Mediterraneo Jazz Manouche a Petralia Sottana

Max Gazzè

Max Gazzè l’alchemico / musica / Data unica dell’Alchemaya Tour sabato 25 agosto a Taormina

Adrien Chevalier

Giannini il poeta / teatro / Domenica 26 agosto a Zafferana Etnea Le Parole Note



Giancarlo Giannini