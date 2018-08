I titoli di Vivere del 30 agosto

Giovedì 30 agosto su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

I bambini di Librino ascoltano le Parole di Lulù

di Maria Enza Giannetto / La Fondazione nata per volontà di Shirin Amini e del cantautore Niccolò Fabi quest’anno parla siciliano e organizza sabato a Catania, in contrada Cubba, l’annuale racconta fondi per sostenere un nuovo progetto lanciato dall’associazione Talìta Kum che da dieci anni si occupa dei piccoli abitanti del popoloso quartiere catanese. Amini: «Sarà una giornata di festa». Gianino (Talìta Kum): «Insieme diamo colore all’infanzia»



Niccolò Fabi e Shrin Amini

La ragazza con l’ukulele

di Nunzio Currenti / 25 anni fa Carmen Consoli si fece conoscere come la ragazza con la chitarra. Oggi Alessandra Fichera, in arte Alex AllyFy, 27enne cantautrice di Mascali, non si separa dal suo ukulele, scoperto da una cover di Don’t let me down dei

Beatles: «Gli americani lo chiamano anche Uke, il mio lo chiamo Luke»

Alex AllyFy

Milo, piccolo miracolo di montagna

di Beatrice Levi / Il più alto dei comuni pedemontani del versante orientale è sinonimo di Etna. Pregevole sintesi dei valori della sommità etnea, il piccolo borgo concentra in sé il meglio degli aspetti naturalistici, culturali ed enogastronomici come la ViniMilo in corso dimostra

Un corto per il Militello Film Fest, 16 cineasti si sfidano

Daniele Gangemi, direttore artistico del Militello Film Fest

«Malibran, 30 anni di emozionante progressive rock»

di Gianni Nicola Caracoglia / Nuovi concerti per la storica prog rock band etnea (questa settimana il 31 agosto a Pedara) che celebra la sua storia con il cd "Live Anthology". Il leader Giuseppe Scaravilli: «Adesso siamo rimasti in tre ma il nostro suono è sempre riconoscibile al primo ascolto»

I Malibran formazione 2018

Parole e musica contro l’odio

di Manlio Vucotich / Il 31 agostro alla Valle dei Templi di Agrigento e l'1 settembre a Palermo i concerti del Progetto Culture

contro le paure dell’Orchestra Multietnica di Arezzo insieme con Dario Brunori, Paolo Benvegnù e Amanda Sandrelli

L'Orchestra multietnica di Arezzo con Dario Brunori

Il video / Cesare Basile, rime di fuoco contro il "Capitano" senza onore

Il video di Cesare Basile

C come custode e cultura

di Maria Enza Giannetto / Con il Premio ai Promotori della Lettura si apre venerdì 31 agosto "NaxosLegge" che, per tutto settembre, propone convegni, incontri e mostre nel nome dell’arte e della bellezza

Giuseppe Lupo

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultuira dal 30 agosto al 5 settembre

Rap senza Rancore / musica/ Venerdì 31 agosto a Palermo tappa del tour "Musica per i bambini"

L’elogio della lumaca / Teatro-danza / VuotoperPieno sabato 1 e domenica 2 settembre a Catania

Esperienza Unesco / Eventi / Mercoledì a Siracusa tappa siciliana di Invasioni digitali