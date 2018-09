I titoli di Vivere del 6 settembre

Giovedì 6 settembre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

17 il numero della libertà

di Pierangela Cannone / Il numero della vita del cantautore catanese Dario Greco (è nato il 17 marzo e in quel giorno uscì l’ultimo disco Libero) è ben visibile sulla chitarra del musicista nel video, girato nel San Berillo District al centro di Catania, di Regalami una rosa quinto singolo tratto dall’ultimo album: «Quando la città sceglie di rivalutare un quartiere da sempre considerato off-limits, per me è un dono. Per questo ho deciso di mettere in scena il volto bello di San Berillo»

Un frame del video di “Regalami una rosa” di Dario Greco

Musica / Un fine settimana da gustare e ballare

di Manlio Vucotich/ Catania chiama Londra col festival musical-gastronomico Ricci Weekender che da giovedì 6 a domenica 9 settembre, tra Centro Zo, Mercati generali e il parco botanico Radicepura fa incontrare le energie nostrane del clubbing e della live music col mondo acid jazz e nu soul che fa capo al dj e produttore Gilles Petterson. E il cuoco inglese Ed Wilson rilegge “live” la cucina mediterranea

Il dj e produttore Gilles Peterson

Week end/ Tindari, il borgo protetto dalla Madonna nera

di Giovanni Musumeci / A picco sul mar Tirreno è un luogo in cui natura, storia, arte e cultura si intrecciano magicamente con i miti e le leggende che accompagnano la sua genesi e quella del suo santuario

Tindari, i laghetti di Marinello - foto di Giovanni Musumeci

Sapori / Ancora un calice ad alta quota

di Beatrice Levi / Ultimi 4 giorni di ViniMilo2018 la tradizionale festa pre-vendemmia che fino a domenica 9 settembre propone musica, cene gourmet e vini in degustazione

Workshop / dal 27 al 30 settembre/ Laboratorio Dse-Sicilian post, ecco i 30 aspiranti giornalisti

Danza / Il grande abbraccio magico del tango

di Gianni Nicola Caracoglia / anno propri i versi del poeta porteño Jorge Luis Borges i maestri catanesi Antonella Milone e Massimiliano Torre che domenica alle 19.30 inaugurano la nuova stagione della loro scuola TangoDanzArte con l’appuntamento gratuito per tutti al Sal di Catania: «Complesso come le sue origini, è semplice come l’impulso primario che porta due esseri umani a muoversi come se fossero uno solo. Il tango accoglie»

Antonella Milone e Massimiliano Torre - ph Luca Guarneri

Visioni /Le Feste del Cinema

Terre di cinema a Catania, Una ragazza per il cinema a Taormina, Cinema di frontiera a Marzamemi e la rassegna itinerante Doc a Troina e Melilli, sono numerosi gli appuntamenti dedicati alla settima arte

Pif

Il concerto / domenica 9 settembre a Catania/ Pop, brasile ed elettronica, ecco la nuova Chiara Civello

Chiara Civello - foto di Solange Souza

Arte / WonderTime semina bellezza

Dal 7 settembre al 7 ottobre la rassegna di arte diffusa ideata dall’artista e imprenditrice Rossella Pezzino De Geronimo animerà 30 tra i luoghi più belli e nascosti di Catania

L'imprenditrice e artista Rossella Pezzino De Geronimo

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 6 al 12 settembre

Il sogno di Samuel / musica/ Venerdì 7 settembre a Nicolosi il live di Samuel Storm

Samuel Storm

I sosia dei Pink Floyd / musica / Sabato 8 settembre a Taormina “Eclipse World Tour” dei Brit Floyd

I Brit Floyd

Il fenomeno Maluma / musica / Martedì 11 settembre ad Acireale con il F.A.M.E. Europe Tour

Maluma