I titoli di Vivere del 13 settembre

Giovedì 13 settembre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Francesco Cafiso: «Amo l’Etna, è suo il blues che identifica il popolo siciliano»

di Sergio Mangiameli / Amore, tempo, felicità, passione. Una chiacchierata a tutto tondo con il sassofonista di Vittoria, attualmente impegnato nella realizzazione di un nuovo grande progetto orchestrale, che con il suggestivo video Etna flow firmato da Gian Maria Musarra in poche settimane ha registrato 20mila visualizzazioni

Francesco Cafiso durante le riprese di Etna Flow - foto di Roberta Scicali

Il personaggio / Antonio Manrcianò: «Dopo New York tornerò a Militello»

di Lucio Gambera / Grazie alla sua interpretazione nel cortometraggio Quarantesimo giorno realizzato per il contest del Militello independent film fest il giovane attore militellese, che ha già all’attivo alcune esperienze in teatro, studierà per quattro settimane nella Grande Mela al Lee Strasberg Theatre & Film Institute «Fuggire dalla mia terra è impossibile, sarei un ingrato»

Antonio Marcianò (foto tratta dal profilo facebook)

Week end / A Nicosia rivive la tradizione dei Madonnari

di Giulia Martorana / La cittadina dell’Ennese, dove la devozione alla Madonna dell’Aiuto ha origini antichissime, sabato 15 e domenica 16 settembre si animerà con il primo concorso dedicato ai maestri dell’effimero

Nicosia, via Fratelli Testa

Musica / Herself, il folk apocalittico accende The Beast of Love

Gioele Valenti/Herself

Musica / Ti amo il meno possibile, paradosso d’autrice

Cinzia Gargano

La rassegna / A Giarre dal 16 al 30 settembre tre incontri letterari per “La ginestra sul cortile”

Niccolo Ammaniti

Danza / Tra poesia e sensualità il tango accoglie tutti

di Maria Enza Giannetto / Trasversale e universale, la danza porteña è per tutti, come spiegano i maestri catanesi Angelo e Donatella Grasso che, domenica 16 settembre alle 19, inaugurano la nuova stagione dell’Accademia Proyecto Tango, con un evento gratuito all’Empire di Catania: «L’incontro e l’ascolto sono imprescindibili perché solo nel rispetto dei ruoli, della diversità e dei tempi del partner accade la danza. Nel tango come nella relazione»

I maestri Angelo e Donatella Grasso - foto di Michele Maccarrone

Visioni / Mel Stoutman: «Il mio film critica il crimine siciliano»

di Pierangela Cannone / Dopo 3 “spaghetti western” il regista catanese Carmelo Auteri presenta Sicilian Gangster la nuova pellicoladi cui è protagonista Renny Zapato che sarà presentata venerdì 14e settembre a Catania

Mel Stoutman, nome d’arte del regista Carmelo Auteri - foto di Elisabetta Pandolfino

Musica / Andata e ritorno, i Tre terzi raccontano l’integrazione

I Tre Terzi

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 13 al 19 settembre

Teatro / (De) ridere di mafia / Da giovedì 13 settembre a Catania “Mafia pride” per la rassegna Altrove

Mafia pride

Visioni / Salina, isola Doc / Dal 13 al 15 settembre la XII edizione del SalinaDocFest

Un'immagine di "La spartenza" di Salvo Cuccia

Musica / I Musici di Concato / Domenica 16 settembre, tappa dell’Open Tour a Catania

Fabio Concato