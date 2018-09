I titoli di Vivere del 20 settembre

Giovedì 20 settembre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Ilenia Giuffrida «Danzando, realizzo il sogno di mia nonna»

di Maria Enza Giannetto / Di ritorno dall’esperienza romana a Cinecittà word, la ballerina catanese è impegnata nelle prove del musical “Un papà sotto l’albero” che debutta a dicembre con Garrison Rochelle e Fioretta Mari. «Ho indossato le scarpette a 3 anni senza più lasciarle e oggi ce la metto tutta per diventare una performer completa e lavorare nei musical»

La danzatrice catanese Ilenia Giuffrida alle selezioni per "Amici"

Musica /Erika: «Sono una sinfonia mi sento giusta a modo mio»

di Gianluca Santisi / Al lavoro sul primo Ep che, prodotto dal chitarrista dei Tinturia Peppe Milia, uscirà nei primi mesi del 2019, la cantautrice di Licata pubblica il secondo singolo, sempre in inglese. «Parlo sempre di me, ma mentre in I’m here, urlavo che esisto, con Symphony rivendico le mie scelte e l’essere piena di cose sbagliate che insieme ne fanno una giusta»

Erika

Week end/ Monte Soro, uno scrigno verde di tesori naturali

di Giovanni Musumeci / La cima più alta del Parco dei Nebrodi è un luogo straordinario, da assaporare con lentezza: alla scoperta del maestoso Acerone, della rigogliosa faggeta di Sollazzo Verde e del lago Maulazzo

Il lago Maulazzo, alla base di Monte Soro - foto di Giovanni Musumeci

Musica / Joe Mariani, l’anima della Blues Brothers Band

di Pierangela Cannone / Il cantante e musicista di Belpasso, amando il R&B e sfruttando la fisionomia del “fratello artistico” Jack, ha fondato nel 2014 una band di 13 elementi che ripropone i successi di John Belushi e Dan Aykroyd

Libri / Cristina Cassar Scalia: «Il giallo moderno è figlio di Camilleri»

La scrittice netina, da anni naturalizzata a Catania, è alla quarta ristampa di Sabbia nera, il suo primo romanzo giallo dalle atmosfere noir di cui è protagonista il vicequestore Giovanna (detta Vanina) Guarrasi. Domenica 23 settembre sarà la seconda ospite della rassegna La Ginestra sul cortile nel giardino botanico Radicepura di Giarre

Cristina Cassar Scalia

Libri /Federica Raccuglia: «Vi racconto don Pino, il comunicatore»

Di Giusy Messina /Nel libro dedicato al prete ucciso dalla mafia nel 1993, la giornalista palermitana ne valorizza la propensione al dialogo. «Talvolta - diceva Padre Puglisi - occorre parlare il linguaggio dei bambini per farsi capire»

La giornalista Federica Raccuglia

Musica / Simona Norato arriva con Orde di brave figlie

La cantautrice palermitana Simona Norato

Parole a tinta unita: globetrotter su due ruote

Accessori / Il casco per centauri galattici

di Silvana La Porta / Dopo la linea dedicata ai supereroi della Marvel, sono in commercio tre modelli ispirati ad altrettanti personaggi della saga Guerre Stellari: uno che riproduce quello indossato da Luke Skywalker, uno ispirato al cattivissimo Darth Vader e uno alla dimensione degli Stormtrooper

L'impresa/ «Continuiamo il giro del mondo»

di Lavinia D’Agostino / Prosegue l’impresa di Sebastiano Coco e di sua moglie Venera Eleonora Russo Dopo aver già attraversato 9 stati e 3 continenti, per il loro viaggio intorno al mondo su due ruote, i mototuristi di Zafferana Etnea sono appena rientrati dal Sud America dove hanno visitato il Cile e il Perù

I coniugi Coco nel deserto di Atacama

Il reportage / Due donne una moto e tanta strada

di Silvana La Porta / Il racconto del viaggio in motocicletta di Silvana La Porta ed Elena Tomarchio che la scorsa estate hanno fatto un tour tra la Galizia e i Paesi Baschi. Un percorso emozionante e intenso che però le ha portate nel posto sbagliato nel momento sbagliato...

Silvana La Porta ed Elena Tomarchio

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 20 al 26 settembre

Il Festival / Sparlare di musica / Curtigghiu-Gallegorock, da giovedì 20 settembre a Sant'Agata di Militello

Danza / 5 stories di Carolyn / Da giovedì 20 settembre a Palermo con il corpo di ballo del Massimo

Frederic Iovino in Wind Woman

Musica / Fenomeno Fabri Fibra / Sabato 22 settembre lo showcase all’Afrobar di Catania

Fabri Fibra