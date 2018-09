I titoli di Vivere del 27 settembre

Giovedì 27 settembre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Le relazioni pericolose di Simona Norato

di Gianni Nicola Caracoglia / Orde di brave figlie, secondo album da solista della cantautrice palermitana, ancora una volta prodotto da Cesare Basile, unisce alla sofisticatezza sonora, felice unione tra l’istintività del rock e il tribalismo dei ritmi popolari che portano in Africa, una forza comunicativa senza pari. Un album declinato al femminile e dedicato alla libertà: «Difendo ogni diversità che è un punto di forza, l’omologazione è un punto di debolezza»

Simona Norato - foto di Guido Gaudioso

Classica / 30 anni poco convenzionali

di Beatrice Levi / La Camerata Polifonica Siciliana inizia i festeggiamenti per il 30° anniversario dalla fondazione con Chant d’Automne un ciclo di quattro concerti all’insegna della contaminazione che prende il via domenica 30 settembre al Museo Diocesano di Catania con "Sinfonie di vibrazione". Poi a dicembre due appuntamenti organizzati con il Teatro Massimo Bellini

Alfio Sciacca e Giovanni Caruso in "Sinmfonie di vibrazione"

Week-end / Le gurne. I laghetti “nascosti” dell’Alcantara

di Giovanni Musumeci / A monte del fiume che nasce sui Nebrodi si sono create 16 conche naturali, intervallate da cascate, in cui le acque assumono un colore blu intenso e regna il rilassante silenzio della natura

Una delle gurne dell'Alcantara - foto di Giovanni Musumeci

Sapori / Alla salute con un calice vegano

Sabato29 settembre, ospiti dell’Open Day di Veg Sicilia, a Catania, i vini Bio Vegan ad impatto zero, sia dell’Etna sia di Vittoria, di Cantine Nicosia

Musica / Persian Pelican canta Rosa Balistreri per dare forza alle marche colpite dal sisma

Persian Pelican

Visioni / Costanza Quatriglio: «Il mio thriller esistenziale sulla storia degli Hazara»

di Maria Enza Giannetto / La regista palermitana firma Sembra mio figlio (in sala dallo scorso 20 settembre) che prende spunto dalla storia vera di Mohammad Jan Azad, partito a piedi dall’Afghanistan quando era ancora bambino, per raccontare la storia nascosta di un popolo che non conosce pace «Una delle etnie più perseguitate al mondo, di cui l’Occidente sa poco»

La regista palermitana Costanza Quatriglio

Danza / La simbiosi dei corpi

di Manlio Vucotich / Dal 27 al 30 settembre negli spazi di Scenario Pubblico, Centro nazionale di produzione della danza di Catania, arriva la prima siciliana di “Liederduett (due episodi su Caino e Abele)”, da un’idea del coreografo Roberto Zappalà e del drammaturgo Nello Calabrò

Una scena di Liederduett - foto di Andrea Macchia

Il Festival / Augusta Bluesfest, la musica che supera le frontiere

Omar Pedrini



Il concerto / Le regine musicali dell’Alta Nubia

Venerdì 28 settembre al Palazzo Platamone di Catania la formazione sudanese Alsarah & The Nubatones apriranno la stagione dell’Associazione Musicale Etnea

Alsarah & the Nubatones

Musica / Multietnica Australia / Mzaza giovedì 27 settembre al Centro Zo di Catania

Gli Mzaza

Teatro/ Lello e Luca in libertà / venerdì 28 settembre a Caltanissetta “Senza maschera”

Luca Vullo - foto di Daria Addabbo

Incontri/ Carlotto e l'Alligatore / Domenica 30 settembre a Giarre “La ginestra sul cortile”

Lo scrittore Massimo Carlotto