I titoli di Vivere del 4 ottobre

Giovedì 4 ottobre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Il cielo sopra San Berillo

di Maria Enza Giannetto / Lo storico quartiere di Catania dal 4 al 7 ottobre, non sarà cittadella della prostituzione e diventerà contenitore culturale grazie alla prima edizione di Prospettive. Flm che raccontano le città, rassegna di cinema e di dibattiti organizzata dall’associazione Trame di quartiere, da 5 anni attiva in progetti di rigenerazione urbana, e diretta dalla regista etnea Maria Arena: «Proiettiamo film che nascono dall’esigenza di guardarci intorno, di percorrere le nostre città che includono periferie e marginalità, invece che girare le spalle»

La regista Maria Arena - foto Giorgio Possenti

Classica / I fiori musicali della Scam

di Anna Greco / La stagione Florilegi Sonori della Società Catanese Amici della Musica, 14 concerti organizzati fino

a giugno tra l’Hotel Nettuno e il Katane Palace Hotel di Catania e la biblioteca di Sant’Agata Li Battiati, prenderanno il via domenica 7 ottobre con le più belle arie del repertorio operitistico eseguite dal mezzosoprano Sabrina Messina e il pianista Ivan Manzella

Il duo pianistico Giambello - Cardillo

Week end / Con le Vie dei tesori Palermo è un unico museo diffuso

di Beatrice Levi / Per cinque fine settimana dal 5 ottobre al 4 novembre la manifestazione dedicata alla

promozione del patrimonio culturale apre alla fruizione pubblica 130 siti, alcuni dei quali inediti

La Camera dello Scirocco di Fondo Micciulla - foto di Igor Petyx/Le Vie dei Tesori

Week end 2 / Mazara capitale del Mediterraneo unito

Dal 4 al 7 ottobre la settima edizione di Blue Sea Land

Teatro / Sabato 6 e domenica 7 dicembre Drama Sound City inaugura Altrescene da Zo a Catania

Drama Sound City

Teatro / Nicola Alberto Orofino. I mille dubbi del melomane al servizio della scena

di Giovanna Caggegi / In scena fino a domenica 7 ottobre a Catania con il suo 68 punto e basta, riflessioni sulle rivoluzioni mai raggiunte dalla città etnea, in questo momento la sua firma teatrale è un marchio di fabbrica di ricerca e innovazione. I

classici e la lirica sono le sue grandi passioni. E il dubbio è la guida del regista catanese: «Così non rischio di prendermi troppo sul serio»

Il regista Nicola Alberto Orofino

Arte / I Romani son tornati

di Roberto Mistretta / Sabato 6 ottobre al Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta cinque postazioni ricreeranno dal vivo scene di armi e armature, oltre che di vita quotidiana, dell’esercito di legionari romani

Un angolo della mostra “Abitare, pregare e morire nell’antichità”

La rassegna /Dal 5 al 7 ottobre Piano City a Palermo, novanta ore di musica per pianoforte

Davide Cabassi

L'evento / Ibla Buskers riscopre la Giudecca

di Manlio Vucotich / Dal 4 al 7 ottobre la XXIV edizione del festival di artisti di strada di Ragusa che estende

gli eventi al ghetto ebraico e al Convento Santa Teresa sede della Facoltà di Lingue

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 4 al 10 ottobre

Eventi/ Il linguaggio del mare / SabirFest dal 4 al 7 ottobre a Catania e Messina

Un frame dal film Il Volo di Win Wenders

Classica/ Settecento napoletano / Il Giardino d’Arcadia sabato 6 ottobre apre Classica& Dintorni

Il Giardino di Arcadia

Teatro/Voce alle operaie / Martedì 9 ottobre Scintille apre la stagione dello Stabile di Catania



Laura Curino in Scintille