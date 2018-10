I titoli di Vivere dell'11 ottobre

Giovedì 11 ottobre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Ernesto Tomasini il degeneratissimo: «Il mio primo fan? Era mio padre»

di Gaia Garofalo / Le sue passioni: «Sono la versione degenere di Julie Andrews, il mio idolo». La carriera, il lavoro: «I miei spettacoli sono di intrattenimento mai fine a se stesso». Gli affetti e la politica: «Viviamo un clima di fascismo imperante». A tu per tu, tra risate e lacrime, con il performer palermitano dal look androgino, rientrato per il Pride nella sua città da Londra, dove vive

Ernesto Tomasini

La storia che arricchisce la moda

di Agata Patrizia Saccone / E’ visitabile fino a domenica la mostra di Etro al Mudec di Milano, viaggio nel tempo di una fashion dynasty italiana. E mentre Herno celebra i 70 anni, Anteprima festeggia un quarto di secolo. A proposito di dynasty

se Versace diventa americana, Armani è sempre di Re Giorgio

La mostra di Etro a Milano

Maratona Fai d’autunno, la bellezza al servizio della campagna #salvalacqua

di Beatrice Levi / Sabato 13 e domenica 14 ottobre il nuovo appuntamento con le giornate del Fondo Ambiente Italiano, all’interno della campagna Ricordati di salvare l’Italia. Gli appuntamenti in Sicilia

Villa Zingali Tetto a Catania

Three Phase ensemble, tre contrabbassi rileggono l’animazione di McLaren

Three Phase Ensemble

La Camerata Polifonica Siciliana e la poetica delle piccole cose di Giacomo Puccini

Il soprano Gonca Dogan

I “ragazzi” super abili del Sorriso

di Roberto Mistretta / La Onlus di Casteltermini nell’Agrigentino da anni lavora nell’ambito della solidarietà svolgendo attività di sostegno a persone nate diversamente abili. Soci, volontari e utenti realizzano bomboniere vendute poi ai mercatini, il cui ricavato serve a sostenere l’associazione

La Onlus Il Sorriso di Casteltermini ai Giochi senza barriere

La doppia anima di Diana

di Gianluca Santisi / Un po’ folk, un po’ dream pop, un po’ cantato in inglese, un po’ in italiano, And you can’t build the night album di esordio di Roberta Arena fa scoprire un mondo sognante. Notturno come il moniker scelto dalla giovane cantautrice: «E’ la parte di me che preferisco»

Roberta Arena in arte Diana

La letteratura è una casa, un libro è un porto salvo

Questo lo slogan del Festival delle letterature migranti di Palermo che si svolgerà a Palermo dal 17 al 21 ottobre. Anteprima lunedì con Shoa documentario di Claude Lanzmann

"Shoa" documentario di Claude Lanzmann

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura

Omaggio a Nick Drake / Musica/ Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo a Palermo e Catania

Roberto Angelini

Brunori canta Dalla / eventi/ Il 12 e il 13 ottobre a Palermo il Festival Sky Arte

Dario Brunori

Il fuoco di Buttitta / Teatro / Il 13 ottobre a Taormina "Pomice di fuoco" con Filippo Luna

Da sinistra Alessio Bondì, Filippo Luna e Vincenzo Pirrotta