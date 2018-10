I titoli di Vivere del 18 ottobre

Giovedì 18 ottobre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

I Soldi Spicci: «Il pubblico premia la nostra genuinità»

di Lavinia D’Agostino/ Dal web al grande schermo supportati da milioni fan. Il duo comico composto da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, palermitani con oltre 1 milione di follower sui social, da una settimana sono al cinema protagonisti di La fuitina sbagliata che si è piazzato all’ottavo posto nella top ten dei film più visti lo scorso week end

I Soldi Spicci in una scena del film "La fuitina sbagliata"

Parole a tinta unita: palcoscenico sicilia

Al Don Bosco una stagione nel segno del divertimento

di Beatrice Levi / La sala teatrale dei Salesiani a Catania ospita il Teatro in allegria dell’Associazione Teatro d’arte, che ha nell’attore e regista Giovanni Puglisi e nel soprano e attrice Cosetta Gigli i suoi mattatori

Giovanni Puglisi



Catania / Lo Stabile punta al rilancio

Palermo/ Il Biondo riparte da Ficarra & Picone

Palermo/ Il Libero si “inoltra” nella ricerca

Catania/ I nuovi linguaggi di Altrescene preview

Ragusa/ G.o.d.o.T. rilegge le donne di Nicolaj

Catania/ Must, quattro rassegne per un palco

Musco, la nuova casa dei Saitta

di Manlio Vucotich/ Debutta giovedì 18 ottobre (e replica fino al 28 ottobre) “Alta infedeltà”, protagonista Eduardo Saitta, apertura della 51a stagione della compagnia catanese ospitata nello storico teatro di via Umberto Saitta Jr: «Calcheremo le tavole che hanno fatto la storia»

Eduardo Saitta

La grande scommessa del Teatro della Città

di Gianni Nicola Caracoglia / Il polo teatrale privato catanese che raggruppa il Teatro Brancati e il Piccolo Teatro della città avvia un anno inedito in qualità di Centro di produzione nazionale per il triennio 2018-2020Il debutto il 25 ottobre con Filippo Mancuso e Don Lollò con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina

Tucci Musumeci e Pippo Pattavina

Palermo / Note e videoarte per la Turandot al Massimo

Catania / Caino e Abele ballano da Scenario

Ragusa/ Ibla Classica e lo swing

Ragusa/ Vergassola “sparla” con noi

Catania/ Il canto d’autunno di Comis per la Camerata

Catania / Cappellani dà il via al Teatro Mobile

Agrigento/ Pambieri apre con “Quartet”

Giarre / La prima volta della Jonica

Catania / Frontiere musicali aperte con l’Ame

Catania / Talenti da export per la Scam

Catania / Tutto bene per Pirandello

Rock/ Giuseppe Lombardo. LOmB maledetto spleen!

di Gianni Nicola Caracoglia/ Esce il 18 ottobre in digitale Cuts, primo album del musicista catanese come solista con il nuovo moniker, pubblicato da Seahorse Recordings dove Lombardo sfoga in musica i “tagli” da ferita mai guarita di abbandono. Cuts è un album semplice, che si fa ascoltare e riascoltare, e che pesca senza reverenze nel grande paniere del rock alternativo: «Racconta una mia sofferenza personale che ora vorrei lasciare alle spalle»

Giuseppe Lombardo in arte Lomb

Musica / Con “8” i Subsonica tornano alle origini

I Subsonica

Musica / Esce il 19 ottobre il viaggio folk cosmico di Herself

Gioele Valenti in arte Herself

Week end/1 Su e giù inebriati dai sapori delle eccellenze iblee

di Beatrice Levi / Dal 19 al 21 ottobre lungo il percorso che collega Ragusa a Ibla si terrà Scale del Gusto l’evento che innesta i prodotti tipici del territorio nel barocco

La scalinata che collega Ragusa a Ibla

Week end/2 Le vie dei Tesori arriva a Catania e svela le sue bellezze

di Manlio Vucotich/ Per tre fine settimana dal 19 ottobre al 4 novembre sono 32 i luoghi che saranno aperti al pubblico tra cui musei, cripte, laboratori artigianali e palazzi privati

La terrazza di Palazzo Asmundo di Gisira

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 18 al 24 ottobre

Teatro / Migranti italiani/ Il 18 e il 19 ottobre a Palermo “Storia di Giulietta”

Beatrice Monroy, autrice del testo



Musica / Invasioni musicali / Venerdì 19 ottobre a Catania il Carlo Cattano 4et in Lines

Carlo Cattano

Teatro / Il comico che sparla / Il 19 e il 20 ottobre a Ragusa Dario Vergassola

Dario Vergassola