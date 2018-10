I titoli di Vivere del 25 ottobre

Giovedì 25 ottobre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Associazione Musicale Etnea, il mare nostrum delle 7 note

di Gianni Nicola Caracoglia/ Tradizione classica, ricerca e dimensione popolare. E’ una visione a 360 gradi della musica senza barriere alla base anche della 44a stagione dell’associazione concertistica catanese, cartellone che fa sua una massima di Albert Camus: Soltanto la musica è all’altezza del mare. Il presidente Biagio Guerrera: «Il mare è elemento di comunicazione e l’Ame si caratterizza per questo incontro fra musiche di qualità». Si parte l’11 novembre con la pianista ucraina Valentina Lisitsa, star di YouTube

Musica / 095 la linea calda dell’hip hop

di Giorgia Lodato / L’organizzazione catanese fondata per gioco da Antonio Zamparelli e Salvo Micieli è diventata un lavoro per 30 giovani catanesi appassionati di trap e hip hop. La quarta stagione, per la quale sono attesi artisti del calibro di Gué Pequeno, prenderà il via sabato con Night Skinny e i djs di Touch the Wood

Week end / Alla scoperta della Sicilia guidati dai profumi e sapori dell’Autunno

di Manlio Vucotich / Questo fine settimana c’è solo l’imbarazzo della scelta: in tutta l’Isola si celebrano i frutti di stagione e qualche specialità locale come le sculture artistiche di cioccolato e il prezioso zafferano

Itinerari / Mercoledì 31 ottobre a Catania e Lentini la Giornata del trekking urbano

Teatro / Debutti al Brancati e al Verga. Musumeci, Pattavina, Gullotta la scena catanese si affida ai suoi grandi attori





Il Libro / Il grande cuore dell’Africa

di Giovanna Caggegi / llustrato da Rosario Riginella e ispirato da una tragedia di immigrazione del 1999 “Yauguine e Fodé. Storia di una speranza” è il racconto con cui il palermitano Marco Sonseri esordisce nella narrativa

Fumetti / Lo Stato Sociale, Andrea e la ricerca della felicità

La formazione bolognese pubblica con Feltrinelli Comics il suo primo graphic novel, realizzato con i disegni di Luca Genovese, che presenterà il 31 ottobre al Lucca Comics

Musica / «Porto i nostri suoni nell’ex Birmania»

di Tiziana Tavella / Il percussionista e cantautore ennese Davide Campisi, vincitore del Pypr Innovation Lab come miglior solista, il prossimo 31 ottobre volerà nel Sudest asiatico, a Myanmar (l’ex Birmania), per rappresentare l’Italia al Festival internazionale di percussioni Gongs & Skins

Classica / Opus Ludere tango da concerto per la Scam

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 25 al 31 ottobre

Musica / Voci di Sicilia / Il 25 e 26 ottobre a Naso Etta Scollo e Melino Imparato

Musica / Musica per il 5° Chakra / Sabato 26 ottobre Domani Stefano Bollani apre la 60ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana

Teatro / Fiorello è Mr. Volare / “Penso che un sogno così...” a Catania e Palermo

