I titoli di Vivere dell'1 novembre

Carmelo Sciuto: « Grazie alla tv ho ritrovato la libertà di fare la mia musica»

di Gianni Nicola Caracoglia / Il musicista catanese, dopo aver sperimentato il rock alternativo, ha trovato i canali giusti per proporre sonorizzazioni per il piccolo schermo, mondo Rai soprattutto, e pubblicità: «Loro mi danno delle idee su potenziali sviluppi per certi programmi, poi la creatività è tutta mia» Sognando uno sbocco nel cinema non esclude un ritorno in una band: «C’è un nuovo progetto con Francesco Cantone con cui suonavo nei Tellaro»

Moda / La strada, musa ispiratrice dei designer

di Alessandra Magliaro / Il fashion system ha consacrato sulle passerelle dell’alta moda lo streetwear, capi d’abbigliamento e accessori creati sui simboli delle tendenze popolari Prime tra tutte le sneakers, nate nel 1969 e diventate presto un must per i giocatori di basket, che dal 2013 sono state rivisitate anche dalle maggiori maison, come Dior e Chanel

Moda / L’esuberanza ribelle di Converse + Brain Dead

Rap / Lo storytelling della Sicilia tra musica e parole

di Michele Farinaccio / Si intitola "Dei Comuni" l’ep di esordio del rapper ragusano Carlo Corallo tre canzoni e un’intro nelle quali il 23enne artista ibleo si addentra nelle leggende mitologiche di Aretusa Scilla e Cariddi e Etna

Week end / A New York il 2019 sarà indimenticabile

di Gina Di Meo / La Grande Mela si conferma una meta che si distingue e che tutti vogliono visitare. Il nuovo anno, ricco di grandi novità, sembra proprio l’occasione giusta: dal MoMa rinnovato alla nuova torre in acciaio, bronzo e cemento

Classica / Desirée Rancatore: «Bellini vuol dire bellezza»

di Anna Greco / Il prossimo 9 novembre il soprano palermitano sarà insignito del Premio Bellini d’oro, edizione numero 50, che la Società catanese amici della musica organizza con il Teatro Massimo di Catania: «Ho vinto i miei concorsi con Ah non credea mirarti da La Sonnambula»

Folk/ Soffi di vittoria per Francesca Incudine

di Tiziana Tavella / Dopo il trionfo alla Targa Tenco il fortunato Tarakè, col brano Quantu stiddi, fa vincere alla cantautrice il premio Bianca d’Aponte dedicato alla musica al femminile Nel tour invernale ci sarà anche la sua Enna

L’album / “L’anima animale” l’uomo globale secondo l'Onorata Società

Eventi / Palcoscenico Vittoria Fiere

La Campionaria d’autunno, in programma dal 3 all’11 novembre, non è solo esposizione ma anche scena artistico-culturale con Chiara Francini, Paolo Crepet e Tiromancino

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dall'1 al 7 novembre

Teatro / L’inno alla bellezza / Venerdì 2 novembre a Catania “Cantico dei Cantici” con Roberto Latini

Musica / 50 anni di emozioni / Dal 2 al 4 novembre “Al Centro tour” ad Acireale

Musica /Il Brasile di Bollani / Domenica 4 novembre a Catania “Que Bom” di Stefano Bollani

