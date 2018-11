I titoli di Vivere dell'8 novembre

Giovedì 8 novembre su Vivere in edicola con il quotidiano La Sicilia

Edy: «Libero al 100% di essere me stesso»

di Gianluca Santisi / Il musicista catanese Alessio Edy Grasso dopo decenni di tiratissimo rock con band come jasmineshock e UltraVixen (band quest’ultima ancora in vita), il 16 novembre debutta come solista col nuovo moniker pubblicando per Goodfellas Variazioni, album dall’insolito approccio pop: «Ho smesso di urlare la mia rabbia ed ho iniziato a raccontare storie e stati d’animo. E poi, dopo il grave incidente di due anni fa, avevo bisogno di prendere completamente la mia vita in mano»

Musica / Il pop sostiene la ricerca sul cancro

di Manlio Vucotich/ Domenica sul palco del Bellini di Catania l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e l'etichetta Viceversa Records organizzano Catania per l’Airc Musica&Ricerca seratadi beneficienza, diretta da Enzo Velotto cui hanno aderito numerosi nomi della scena pop e folk presentati da Pippo Baudo e Salvo La Rosa

Luca Madonia durante le prove di Catania per l'Airc

Week end/ Ferla, Montalbano Elicona e Petralia Soprana le tre perle in gara al “Borgo dei borghi”

di Beatrice Levi / I tre piccoli centri rappresentano la Sicilia nella nuova edizione del programma turistico di Rai 3 cominciato sabato scorso e che proseguirà anche il 10 ed il 17 novembre Votazioni on line fino al 22 novembre, la finale il 24 novembre

Ferla

Fashion / Anche a Te e Famiglia® by Taomoda, la t-shirt per un lifestyle Made in Sicily

Visioni / A Catania il casting per i bambini di “Anna”, il nuovo progetto televisivo di Niccolò Ammaniti

Niccolò Ammaniti

Teatro / L’importanza di essere Idonea

di Giovanna Caggegi / Alessandro, figlio del grande attore scomparso appena un mese fa, è pronto a raccoglie la difficile eredità del padre e a continuarne l’opera nel segno della tradizione e della memoria. Il 24 novembre prende il via Una stagione a 4 stelle intitolata a Gilberto Idonea

Gilberto e Alessandro Idonea

Teatro / «Sarò un brillante carnefice»

di Silvana La Porta / L’attore modicano Andrea Tidona fa parte del cast di La Cena diretto da Walter Manfrè che stasera inaugura la stagione del Piccolo Teatro della Città di Catania: «In questo spettacolo anche il pubblico avrà un ruolo siederà a tavola tra i commensali- attori»

Andrea Tidona

Libri / Il buio accende una luce sul caso Cucchi

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dall'8 al 14 novembre

Rap / Canta con Mecna / Il Blue Karaoke Tour a Palermo Messina e Catania

Mecna

Musica / Ghali superstar / Ghali in Tour sabato al Pal’Art Hotel di Acireale

Ghali

Classica / Classicità e internet / Domenica a Catania Valentina Lisitsa

Valentina Lisitsa