I titoli di Vivere del 22 novembre

Il personaggio / Alessandro Idonea: ««Devo a mio padre Gilberto il grande amore per il teatro»

di Giovanna Caggegi / Il grande album dei ricordi del 33enne attore e regista catanese non può non partire da quel Liolà in cui, a 3 anni, debuttò in scena al fianco del genitore affermato protagonista del palcoscenico. Oggi ad un mese e mezzo dalla prematura scomparsa del mattatore, il giovane Idonea fa i conti con un’eredità difficile, forte, però, di un’identità artistica delineata: «Tra papà e la mia nonna materna, l’attrice Marcella Oliveri, difficilmente potevo sfuggire a questo destino». Sabato 24 novembre il debutto, con l’eduardiano “Non ti pago” della Stagione a 4 stelle nel segno della continuità con il lavoro del padre

Alessandro Idonea

Teatro/ La grande eredità di Goliarda Sapienza

di Lavinia D’Agostino/ E’ «la libertà di pensiero in tutte le sue forme » per l’attrice palermitana Paola Pace che sabato 24 e domenica 25 novembre porta in scena al Piccolo Teatro della Città di Catania il suo “Goliarda music-hall”, adattamento teatrale dal romanzo “Il filo di mezzogiorno”: uno spettacolo suddiviso in cinque sezioni dedicate ai temi cari alla scrittrice catanese

Paola Pace e Giovanni Rizzuti in Goliarda music-hall

Week end/ Su fino a Roccafiorita il comune più piccolo della Sicilia

di Manlio Vucotich/ Intensità del paesaggio genuinità dei territori e fascino delle tradizioni le carte vincenti del borgo della Valle d’Agrò che tra sabato 24 e domenica 25 novembre festeggerà i sapori locali con la sagra d’autunno

Il Santuario della Madonna dell'Aiuto di Roccafiorita

L’Evento/ sabato 24 novembre a Belpasso/ XXXII Premio Martoglio, ecco il palmares 2018 dei vincitori

Teatro/ La rivoluzione della R.A.N.A.

di Maria Enza Giannetto / Col musical “Sei pronto per la fine del mondo?” si apre venerdì 23 novembre al Piccolo di Catania la stagione musical-teatrale organizzata da Note International Academy diretta dalla regista, autrice e attrice Laura Tornambene (per la parte teatrale) e da Carmen Fontana (per la parte musicale). Tornambene: «Non si possono fare appassionare i giovani al teatro se non parla il loro linguaggio»

Il cast di "Sei pronto per la fine del mondo?"

Il personaggio/ Giulio Corso: «Grease è stata l’adolescenza e io sono Danny da sempre»

di Mariella Caruso / Il 29enne attore palermitano è Danny Zuko nella nuova edizione italiana del musical tratto dal film culto del 1978 con John Travolta e Olivia Newton-John che celebra il mito degli Anni 50: «E’ il racconto fiabesco di un momento preciso della vita di ognuno, quello del college, per noi in Italia il liceo»

L'attore Giulio Corso nei panni di Danny Zuko

Teatro / Tina Di Lorenzo. La scena è viva oltre lo spettacolo

di Ottavio Gintoli 7 Con La scortecata di Emma Dante giovedì 29 novembre comincia la nuova stagione del teatro di Noto. Il sovrintendente e direttore artistico Salvatore Tringali: «Lavoreremo molto anche fuori dal momento spettacolo in sé: attraverso alcuni workshop parleremo di spazio scenico e drammaturgia»

Una foto di scena di "La scortecata" di Emma Dante

Il libro / Vent’anni senza Faber Le parole in libertà di De André in 40 canzoni

di Mauretta Capuano / In libreria Anche le parole sono nomadi Dori Ghezzi: «Wim Wenders vuole fare un film su di lui»

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 22 al 28 novembre

Nel Traffico con Cimini / musica/ Con il Tokyo Tour venerdì 23 novembre a Palermo e sabato 24 a Catania

Cimini

Uzeda rock inossidabile / musica/ Sabato 24 novembre il live degli Uzeda al Centro Zo di Catania

Gli Uzeda

Tribute band di lusso / musica/ I DSL - Dire Straits Legacy lunedì 26 novembre a Palermo e martedì 27 a Catania

I DSL Dire Straits Legacy