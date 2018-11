I titoli di Vivere del 29 novembre

Giovedì 29 novembre su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Musica / Valentina Casesa: «Nella musica cerco l’Essenza»

di Anna Rita Fontana / La compositrice e pianista palermitana ha pubblicato con l’etichetta Almendra Music il nuovo disco in cui gli armonici del pianoforte incontrano echi di musica elettronica. Lo ha intitolato “KI” - come l’ideogramma giapponese che racchiude il concetto di energia - prendendo spunto dall’arte marziale degli antichi samurai a cui si dedica da alcuni anni: «Non è qualcosa di tangibile, ma una forza vitale capace di unificare in cui ho sempre creduto»

La musicista Valentina Casesa nello scatto di Marcello Cangemi

Week end/ E Londra guarda ad Est

di Alessandra Magliaro/ Shoreditch è una città a parte: l’ex Banglatown così ribattezzata per l’altro tasso di immigrazione sud-asiatica è l’East-Side diventata di grande fascino per le nuove enerazioni. Guida in otto punti al quartiere divenuto famoso grazie a Brick Lane area ibrida di design, shopping esclusivo, co-working e food

La nuova Shoreditch foto di Alessandra Magliaro

Musica / «Contaminazioni un nuovo inizio»

di Mariolina Lo Bello / I vantaggi dei cambiamenti nel pop per l’arrangiatore e produttore Stefano Melone, già collaboratore di mostri sacri come De André e Fossati, a Siracusa nei giorni scorsi per un incontro sulla musica voluto dalla giovane Triade Records

Stefano Melone

Musica / I Coldplay diventano Los Unidades per i 100 anni di Mandela

Visioni/ Bohemian Rhapsody ecco il biopic sui Queen

Una scena del film Bohemian Rhapsody

Teatro / Garibaldi di Avola. Musica, prosa e ilarità per un palco condiviso

di Ottavio Gintoli / Già inaugurato con gli show di Giovanni Cacioppo e Lorenzo Licitra, prosegue il cartellone diretto dall’attrice e regista Tatiana Alescio (che sarà in scena a gennaio col suo “Due gocce di veleno”) del teatro comunale della cittadina siracusana. Si torna in scena il 16 dicembre con il monologo MedeAssolo di e con Valentina Banci

L'attrice Valentina Banci

Il libro / «I Monsù? Hanno rielaborato l’estro siciliano»

di Roberto Mistretta / Il giornalista Mario Liberto parla del suo volume “La cucina dei Monsù nel Regno delle due Sicilie”: «Hanno portato sì la raffinatezza ma hanno preso in cambio e rielaborato la nostra millenaria tradizione culinaria»

Il giornalista Mario Liberto

Teatro / Noto cambia pelle

di manlio Vucotich / La stagione del Tina Di Lorenzo firmata da Salvatore Tringali comincia giovedì 29 novembre con la potenza della fiaba de “La scortecata” di Emma Dante dal Cunto de li cunti di Basile

Carmine Maringola e Salvatore D'Onofrio in La Scortecata

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 29 novembre al 5 dicembre

Le vecchie volpi / teatro/ Solenghi & Lopez a dal 30 novembre al 2 dicembre Catania, il 4 dicembre a Marsala, il 5 a Palermo, l’8 e il 9 ad Agrigento



Tullio Solenghi e Massimo Lopez

Naufragi collettivi / teatro / Sabato 1 e domenica 2 dicembre Davide Enia al Piccolo Teatro della Città di Catania

Davide Enia foto di foto di Futura_Titta Ferrante

Le relazioni della musica/ classica / Domenica 2 dicembre a Catania si conclude Chant d’Automne

Il Musicologo Alessandro Mastropietro