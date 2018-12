I titoli di Vivere del 6 dicembre

Giovedì 6 dicembre su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Musica / Orchestra Jacarànda. La voglia di libertà diventa canzone

di Pierangela Cannone /Coordinata da Puccio Castrogiovanni dei Lautari, performance all’Istituto penale per minorenni di Acireale dell’orchestra giovanile etnea che in primavera pubblicherà un disco i cui testi sono stati scritti insieme con i giovani ospiti dell’Istituto penale durante un laboratorio realizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Etnea. Biagio Guerrera, presidente Ame: «La musica deve restituire un servizio pubblico». Puccio Castrogiovanni: «Qui dentro abbiamo raccolto emozioni»

Jacarànda, piccola orchestra giovanile dell’Etna, coordinata da Puccio Castrogiovanni (sulla destra)

Teatro/ A Chiaramonte Gulfi è stata regalata l’eternità

di Beatrice Levi / Il comune ibleo inaugura venerdì 7 dicembre il nuovo Teatro comunale Leonardo Sciascia con il primo spettacolo della stagione firmata da Mario Incudine “Filippo Mancuso e Don Lollò” di Andrea Camilleri con Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina

Mario Incudine e Costanza Di Quattro con il sindaco di Chiaramonte Gulfi Sebastiano Gurrieri

Teatro/ Mirandolina immortale battagliera contro lo strapotere maschile

di Manlio Vucotich/ Due le repliche sui palchi siciliani, domenica 9 dicembre al Garibaldi di Modica e lunedì 10 dicembre al Regina Margherita di Caltanissetta de La locandiera di Carlo Goldoni con Amanda Sandrelli come protagonista

Amanda Sandrelli e Alex Cendron in "La Locandiera"

Week end / A Parigi immersi nel linguaggio simbolico di Klimt

di Daniela Robberto / Fino al 6 gennaio agli Atelier des Lumières la mostra multimediale sul genio artistico austriaco

Una delle sale dell’esposizione dedicata a Gustav Klimt all'Atelier des Lumières



Il Libro / Giovedì 6 dicembre a Caltanissetta e Catania / “The game” la rivoluzione tecnologica secondo Baricco

Alessandro Baricco

Musica/ Marianna Musotto: «La tromba non ha sesso»

di Silvana La Porta / La musicista palermitana che ha pubblicato col trio Metamorphosis Soundtracks Project - disco che inserisce la tromba in un ensemble cameristico - sdogana il preconcetto legato alle trombettiste: «Se hai personalità, rigore e carisma, puoi suonare anche una pentola»

La trombettista palermitana Marianna Musotto

Musica / Vesuvio chiama Etna, ritorna Edoardo Bennato

di Loredana Nicosia / La storica disegnatrice della prima fase di Vivere Giovani negli anni ’90, torna a disegnare per noi mettendo la matita al servizio del live di giovedì 6 dicembre a Catania per il Pinocchio & Company Tour

Musica / Tre date per il Lub Dub tour di ... A Toys Orchestra

L’album / L’amore disperato dei Goød Falafel

Già disponibile su Bandcamp, dal 19 dicembre su tutte le piattaforme digitali, You On The Other Hand album d’esordio della band palermitana tra echi di new wave e synthpop

Good Falafel

L’ultimo Bardo / teatro / Dal 7 dicembre a Palermo “La Tempesta” di Roberto Andò

Renato Carpentieri in "La Tempesta"

Gli scenari di Cesare / musica / Sabato 8 dicembre ad Acireale l’unica data siciliana di Cremonini

Cesare Cremonini

Sodalizio di successo / classica / Da domenica 9 dicembre a Catania la prima di “La Capinera” di Gianni Bella - Mogol

Gianni Bella e Mogol