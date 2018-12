I titoli di Vivere del 13 dicembre

Giovedì 13 dicembre su Vivere, in edicola con il quotidiano La Sicilia

Musica / Roberta Finocchiaro. Un’americana a Catania

di Gianni Nicola Caracoglia / Esce il 14 dicembre “Something True”, secondo album della giovane cantautrice folk-blues catanese, prodotto dalla Tillie Records di Simona Virlinzi. L’album, che segna una svolta verso il funk e il soul, è stato registrato al Sam Phillips Recording di Memphis produttori artistici David LaBruyere e Stephen Chopek, musicisti di John Mayer, idolo di Roberta: «Quest’album per me è stata una crescita, musicale e personale» Il 27 dicembre live di presentazione all’Ambasciatori di Catania

La copertina di "Something True" di Roberta Finocchiaro

Eventi/ Equilibri. La gara di solidarietà a suon di musica

di Gianluca Santisi / Torna ad Avola l’appuntamento con “Equilibri - Tutti siamo diversi” l’evento nato per abbattere le barriere e promuovere il rispetto della diversità diretto artisticamente da Mauro Ermanno Giovanardi. Tra il 14 e il 15 dicembre si esibiranno Simona Norato, Qbeta, Mario Incudine, Roy Paci, Nonò Salamone, Samuela Schilirò, DiMartino, Colapesce e l’ex La Crus

Mauro Ermanno Giovanardi direttore artistico di Equilibri - Tutti siamo diversi

Teatro/ Il dolore della mente che mente di un papà fantastico e colorato

di Beatrice Levi / Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere sono i protagonisti di “Il padre” di Florian Zeller, diretti da Piero Maccarinelli sono in scena fino a domenica 16 dicembre al Verga di Catania, martedì 18 a Noto e mercoledì 19 a Enna

Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere in scena, foto di Tommaso Le Pera

Teatro /Domenica 16 dicembre a Caltanissetta / Vive la vie, il progresso tra teatro, circo e danza

Una scena di Vive le vie

Classica / Domenica 16 dicembre a Catania / Cardillo e Giambello per i Florilegi sonori della Scam

Il duo pianistico Giambello - Cardillo

Week end / A Petralia Soprana dove la Natività è multimediale

di Manlio Vucotich / Fino al 30 dicembre il Borgo dei borghi 2018 ospitanel settecentesco Palazzo Pottino il Presepe d’Incanto installazione hi-tech

Il Presepe d'incanto di Petralia Soprana

Teatro / Giovanna Criscuolo: «In scena vinco la timidezza»

di Giovanna Caggegi / Nata sotto il (doppio) segno del Vulcano, da mamma catanese e papà napoletano, l’attrice di Giarre apre la stagione di Brigata d’arte Sicilia firmata da Mario Sangani, con cui collabora da 15 anni, con un classico della commedia italiana Anni 30: Non ti conosco più... My love! da domani a domenica in scena al Nino Martoglio di Belpasso

Giovanna Criscuolo

Teatro / Carmela Buffa Calleo: «Sul palco la coscienza della società»

di Concetta Bonini / E’ un momento d’oro per l’attrice modicana che dal 13 al 16 dicembre al Canovaccio di Catania sarà protagonista di Mirandolina una rilettura de La locandiera di Carlo Goldoni firmata da Nicola Alberto Orofino

Carmela Buffa Calleo in Mirandolina

Teatro / La lotta di Medea

di Beatrice Levi / Domenica 16 dicembre al Garibaldi di Avola va in scena MedeAssolo di e con Valentina Banci tratto da Seneca, traduzione e drammaturgia di Paolo Magelli

Valentina Banci in MedeAssolo

Teatro / dal 14 al 16 dicembre a Ragusa / Storia di Aziq , il profugo siriano che vendeva ombrelli



Da sinistra Federica Bisegna, Giuseppe Arezzi e Vittorio Bonaccorso

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 13 al 19 dicembre

L’infelice cortigiana / teatro / “La Signora delle Camelie” fino a domenica 16 dicembre a Catania, martedì 18 a Chiaramonte Gulfi

Marianella Bargilli in La Signora delle Camelie foto di Tommaso Le Pera

Zafarà il Balordo / musica / Martedì 18 dicembre Sergio Zafarana al Barnaut di Catania

Sergio Zafarana in arte Zafarà

Trip hop history / visioni / Sabato15 dicembre a Catania la proiezione di “The Man From Mo’ Wax”

Dj Shadow e James Lavelle