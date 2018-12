I titoli di Vivere del 20 dicembre

Avviso ai lettori: il numero 965 di Vivere sarà in edicola il 28 dicembre, eccezionalmente di venerdì.

Musica / La Rappresentante di Lista: « Nella nostra musica queer il corpo è arma di battaglia»

di Gianluca Santisi / Composto dal palermitano Dario Mangiaracina e dalla viareggina Veronica Lucchesi il duo ha pubblicato per Woodworm Go Go Diva il terzo album che presenteranno live il 25 e 26 dicembre a I Candelai di Palermo: «Non ci siamo mai arresi all’idea di appartenere ad un solo genere musicale»

Arte / Giovanna Lentini: «Senza rosso non c’è vita»

di Agata Patrizia Saccone / L’artista marsalese, trasferitasi per lavoro sul Lago di Como ha dedicato all’affascinante specchio d’acqua lariano 11 tele dove il lago è rappresentato con i suoi colori pacati e polverosi In quasi tutte le sue opere è presente un pizzico di rosso brillante: «Rappresenta la passione e l’energia delle nostre azioni»

Week end / Umbria Jazz Winter, fine anno in musica a Orvieto

di Manlio Vucotich / Dal 28 dicembre all’1 gennaio, cultura e turismo si fondono nella Città della Rupe con la 26a edizione della versione invernale del festival umbro dedicato alla musica afro-americana

L’intervista / Soul Salad, storie da mangiare e... da bere

di Pierangela Cannone / Riparte il 12 gennaio il programma radio - che si ascolterà in Sicilia, Calabria e Malta - ideato e condotto dal giornalista catanese Franco Seminara che racconta il mondo dell’enogastronomia d’eccellenza

Musica / Alessio Bondì: «Canto la negritudine dei siciliani»

di Mariella Caruso / Il cantautore palermitano che dal 16 al 19 gennaio porta il dialetto siciliano all’Eurosonic Festival di Groningen presenterà il suo ultimo disco Nivuru pubblicato con 800A Records domenica al Retronoveau di Messina, il 27 dicembre al Piccolo Teatro della città di Catania e il 2 gennaio al Biondo di Palermo

Il personaggio / Isabella Blackat: «Il burlesque parla da donna a donna»

di Giorgia Lodato / Dalla storia d’amore finita male alla meditazione, dalla scoperta del burlesque alla rinascita. L’artista catanese Isabella Consoli con il nome d’arte di Blackat ha messo in gioco se stessa tra danza e seduzione. E il tutto adesso è raccontato in un libro

Musica / La sfida di Sanremo Giovani

L’evento / fino a domenica 23 dicembre a Catania / Piazza dei Libri, Gammazita festeggia il 4° compleanno

Parole a tinta unita: Auguri fuori dall'ordinario, le feste che non ti aspetti

Albero, il simbolo originale della festa

di Beatrice Levi / Dall’ecologico di Lampedusa al minimal di Cefalù all’installazione artistica a Napoli in ogni angolo del mondo dove si celebra la Natività, si celebra la creatività degli allestimenti

Giocattoli... ma non solo per bambini

di Agnese Ferrara / Babbo Natale porterà ai più piccoli nuovi giochi ad effetto “wow” mentre l’industria del giocattolo secondo l’analisi di Spielwarenmesse, la più importante fiera mondiale di settore, guarda ai kidults, gli adulti che hanno ancora voglia di giocare

Musica / I Pentatonix a Natale vincono su Youtube

Il regalo per lei / Lo scatto è vintage con la foto istantanea

Il regalo per lui / Smartwatch l’ultima frontiera degli orologi

Comics / Marvel, superalbo e cartoon su Spider-man

L'idea / C’è anche Sal Costa tra gli autori di Librottiglia

In viaggio / A New York a casa di Satchmo

di Manlio Vucotich / Il Louis Armstrong House Museum è una tranquilla villetta tra le abitazioni della working class del Queens. Qui il celebre trombettista si trasferì nel 1943 con la moglie, che l’aveva comprata a sua insaputa. Oggi è meta di pellegrinaggio del popolo del jazz

In viaggio / A Bologna la mostra sul Club 27

La libertà di Edy / musica / Il 21 e il 22 dicembre a Catania Edy presenta "Variazioni"

Il cunto del maestro /teatro/ Sabato 22 dicembre al Centro Zo di Catania Mimmo Cuticchio

Polonia in festa / musica/ Il 27 dicembre a Catania la Warsaw Village Band

