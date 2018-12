I titoli di Vivere del 28 dicembre

I titoli di Vivere di venerdì 28 dicembre, in edicola con il quotidiano La Sicilia.

Il personaggio / Marco Consoli: «La mia nuova vita da modello»

di Lavinia D'Agostino / A metà tra George Clooney e Sean Connery, l’ex manager catanese naturalizzato in trentino, in soli 18 mesi è entrato nella Top 20 dei modelli over 50 più seguiti al mondo su Instagram. E mentre il suo volto campeggia nella pubblicità di cinque continenti, spera prima o poi di tornare a vivere nella sua casa di Belpasso

Il modello catanese Marco Consoli



Week end / Brindisi in piazza a Capodanno

di Manlio Vucotich / Cefalù, Catania, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa ecco la mappa dei principali appuntamenti pubblici di fine anno in Sicilia

Noemi, protagonista del Capodanno di Catania



Il racconto / Quanto amore ci vuole per lasciarti andare

di Simonetta Grasso / Per concessione di Algra Editore pubblichiamo “Qui per te” di Simonetta Russo tratto da “Antologia di musica leggera” a cura di Alessandro Russo e Gabriella Rossitto

La rassegna / Al Centro Zo di Catania Il Circo chiude un anno de Le voci della tradizione

Adriano Aiello

L'anno che verrà / Leonardo Caffo: «La Sicilia ripartirà guardando al futuro»

di Maria Enza Giannetto / Il trentenne filosofo catanese è un sostenitore dell’idea che la filosofia debba lavorare con tutte le discipline possibili per costruire l’immagine dell’essere umano che verrà: «Io ho questa idea, forse malsana, che l’Isola possa ripartire non sempre contando sul proprio passato, ma guardando davvero all’innovazione del territorio»

Il filosofo catanese Leonardo Caffo



Il libro / L’intuito del pokerista di Francesco Cusa

di Gianni Nicola Caracoglia / Un disco jazz pieno di archi classici, Black Poker con gli Assassins e il Florence Art Quartet diretto da Duccio Bertini, e due libri, la raccolta poetica Stimmate e la raccolta di aforismi Amare, dolci pillole per il batterista-scrittore catanese

Francesco Cusa, batterista e scrittore

Visioni / Luca Guadagnino film maker del 2018 per Capri Hollywood

Tilda Swinton e Luca Guadagnino sul set di “Suspiria"

Cartellone gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 28 dicembre al 2 gennaio

Musica / Un nuovo gospel / Il 28 dicembre a Messina e il 29 Modica Laura Wilson & Nù Moevement

Laura Wilson & Nù Moevement

Musica / La musica si fa teatro / Dal 28 al 30 dicembre a Palermo "Un mondo raro"

Dimartino e Fabrizio Cammarata

Classica / Note di benvenuto / A Catania l'1 gennaio il "Concerto di Capodanno" del M°Gelmetti



Il M° Gianluigi Gelmetti