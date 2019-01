Questi i titoli di Vivere del 4 gennaio in edicola con il quotidiano La Sicilia

Musica / Gero Riggio: «Siamo tutti figli di Paolo Borsellino»

di Roberto Mistretta / Con il singolo “Svuoto il bicchiere”, ispirato a un vero episodio di vita familiare raccontato da Fiammetta Borsellino il cantautore di Mussomeli ha trionfato a Cosenza al Premio Musica Contro le Mafie che gli sarà consegnato a febbraio proprio nei giorni del Festival di Sanremo «Quando ho appreso la notizia sui social la mia prima telefonata è stata per Fiammetta, che si è commossa»

Gero Riggio

Musica / Ensemble Mariposa e il tango: «Una passione per tutte le età»

di Maria Enza Giannetto / La formazione siciliana, specializzata in repertorio argentino eseguito con arrangiamenti originali, martedì 8 gennaio pubblicherà on line il video della Milonga des Mis Amores brano che fa parte del loro disco d’esordio. Denis Marino: «Chi ha preso parte al video aveva una sola voglia: abbracciarsi e ballare»

Week end / A Piana degli Albanesi si celebra l’Epifania arbëreshe

di Manlio Vucotich / Nel paese del Palermitano e negli altri comuni di radice albanese, il 6 gennaio si celebra la Teofania che ricorda la discesa dello Spirito Santo il giorno del battesimo di Cristo. A Piana ultimi giorni per il presepe vivente in abiti tradizionali

La Fontana dei Tre Cannoli di Piana degli Albanesi

Visioni / Le web avventure di Ralph e Vanellope

di Francesca Pierleoni / Nei cinema da Capodanno, Ralph spacca Internet il nuovo film d’animazione Pixar e Disney, trasporta gli eroi di Ralph spacca tutto del 2012, nel mondo del world wide web. E la piccola protagonista ritrova 14 principesse Disney - da Biancaneve a Elsa di Frozen - in veste di giovani donne forti e contemporanee

I talenti della classica / Ruben Micieli: «La musica è una risorsa soprattutto per i giovani»

di Anna Rita Fontana / Il 21enne pianista ibleo, allievo del Maestro Giovanni Cultrera, a novembre è arrivato secondo al Franz Liszt Piano Competion di Weimar, in Germania, dove ha suonato con la StaatsKapelle Orchestra, ultimo riconoscimento di una carriera già annunciata: «A Weimar un’esperienza magnifica. Per il futuro vorrei conciliare il passato con le nuove tendenze come l’elettronica»

Ruben Micieli e Giovanni Cultrera a Weimar

La rassegna / Indie Concept, torna la festa dell’indie rock

Il personaggio / Antonio Gallo: «La Sicilia è l’isola più bella ma quante lacune...»

di Agata Patrizia Saccone / Ha lasciato la sua Messina 30 anni fa per Milano, dove oggi è responsabile comunicazione di Pirelli Design. Amico di tante celebrities - una su tutte Naomi Campbell - per una promozione del brand Sicilia va giù tranchant: «Altro che Ferragnez, ci vogliono investimenti su infrastrutture e wi-fi»

Naomi Campbell e Antonio Gallo

Cartellone gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 4 al 9 gennaio

Musica / Il canto della libertà / Ginevra Di Marco Venerdì 4 gennaio a Catania per l'Associazione Musicale Etnea

Ginevra Di Marco

Teatro / Omaggio a Buttitta / Sabato 5 gennaio a Enna "Pomice di fuoco" con Filippo Luna

Filippo Luna e Alessio Bondì in "Pomice di fuoco"

Musica / L'esercito del groove / Sabato 5 gennaio al MA di Catania dj set di Tom Findlay dei Groove Armada

Tom Findlay

