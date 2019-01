I titoli di Vivere del 10 gennaio in edicola con il quotidiano La Sicilia

Musica /Babil On Suite Pace, groove & melodia

di Gianni Nicola Caracoglia / Si ascolterà da domani nelle radio Call Another Boy, secondo singolo di Paz il nuovo album della band catanese, in uscita il 18 gennaio (giorno in cui sarà presentato dal vivo al MA di Catania) una miscela esplosiva dove ritmo e armonia, pop ed elettronica convivono in pace. Salvo Dub: «In questa diversità c’è una sorta di uniformità, un album che scorre libero così come lo abbiamo concepito»

Sei degli otto elementi dei Babil On Suite - foto di Luca Guarneri



Danza / I “primi passi” con l’accademia Proyecto Tango

di Beatrice Levi / Domenica 13 gennaio alle 19, all'Empire di Catania, la nota scuola tanghèra propone una lezione per principianti gratuita di tango con i Maestri Angelo e Donatella Grasso

I Maestri Angelo e Donatella Grasso - foto di Michele Maccarrone



Musica / I tre volti della Camerata Polifonica Siciliana

di Anna Rita Fontana / Classica, folk e swing con la HJO Jazz Orchestra sono le tre anime del nuovo cartellone dell’associazione concertistica catanese per la stagione 2019 di Un palcoscenico per la città, promosso insieme con il Teatro Massimo Bellini. Si inizia domenica 13 gennaio al Museo Diocesano con la Piccola orchestra popolare Panzillo

La Piccola Orchestra Popolare Panzillo



Teatro / “Orchidea nera” Elisa Franco mette in scena gli amanti maledetti di Mario Bruno

L'attrice Elisa Franco

Teatro / Workshop a Buenos Aires e Rio per registi e drammaturghi under 35

L'ingresso del Teatro Brancati di Catania



Il personaggio / Riccardo la Spina: «La bellezza della natura è il mio tormento interiore»

di Sergio Mangiameli / Conversazione con il disegnatore etneo a spasso sul Vulcano, a contatto con la natura più selvaggia da cui trae ispirazione per i suoi disegni rigorosamente a biro, ma che è anche fonte di inquietudine: «Vorrei essere quel leccio - dice - che sta lì da centinaia di anni, illuminato e nutrito da questi tramonti»

Il disegnatore etneo Riccardo La Spina

Week end / La città dei Sassi pronta al debutto

di Manlio Vucotich / Sabato 19 gennaio la cerimonia inaugurale di Matera capitale europea della cultura la città lucana che per un anno intero rappresenterà tutta la Basilicata

Uno scorcio di Matera

Cartellone gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 10 al 16 gennaio



Musica / Musiche dai Sud / Giovedì 10 gennaio Sangumit e Faisal Taher al centro Zo di Catania per Raizes

I Sangumit



Musica / Omaggio a Lucio / Ron il 10 gennaio a Enna, l'11 a Chiaramonte Gulfi e il 12 a Novara di Sicilia

Ron



Teatro / Il gioco del teatro / Domenica 13 gennaio la comicità dei Nuovi Scalzi a Caltanissetta

I Nuovi Scalzi in Ridiculosa Commedia