I titoli di Vivere del 17 gennaio in edicola con il quotidiano La Sicilia



Francesco Piccolo e Pif : «Noi, che ci vestiamo un po’ così...»

di Maria Enza Giannetto/ Lo scrittore e sceneggiatore campano e il regista, conduttore, scrittore e attore palermitano insieme sul palco per lo spettacolo "Momenti di trascurabile (in)felicità", che riparte il 30 gennaio dal Biondo di Palermo, in attesa di vedere a marzo Pif nei panni di Paolo in "Momenti di trascurabile felicità" il film di Daniele Luchetti dal libro di Piccolo. Lo scrittore: «Con Pierfrancesco è stato subito grande feeling». Diliberto: «Di fronte al nostro look, diciamo casual, ci siamo subito detti “ah…. allora anche tu”»

Francesco Piccolo e Pif



Visioni / Adamo ed Eva danzano sull’Etna per “Tale”

di Sergio Mangiameli / E’ firmato da Gian Maria Musarra il videoclip del brano tratto dal cd “Pictures” del compositore etneo Giuseppe Palmeri in cui Martina Guglielmino e Kristi Ismailaj danzano a piedi nudi sulla sabbia vulcanica. Un piccolo capolavoro in bianco e nero che dal 1° marzo sarà trasmesso da oltre 60 network di tutto il mondo

Il film-maker Gian Maria Musarra e il musicista Giuseppe Palmeri sull'Etna, foto di Tiziana Perricone

Musica /Giovanna D’Angi: «Il mio volo libero»

di Pierangela Cannone / Dopo una lunga pausa la cantante e performer messinese pubblica con l’etichetta Senza dubbi il suo primo disco “Senza paracadute”: otto brani inediti in cui convivono diversi generi, arricchito da importanti collaborazioni

Giovanna D'Angi nella copertina di "Senza paracadute"

Week end / L’Italia celebra il genio di Leonardo da Vinci a 500 anni dalla morte

di Beatrice Levi / Da Torino a Milano, da Firenze a Vinci, per tutto l’anno si celebra il più grande genio dell’umanità con una serie di mostre che scandagliano i suoi molteplici aspetti

Leonardo da Vinci, autoritratto



Classica / Florilegi Sonori, è il momento dei talenti

di Anna Greco / La stagione 2019 della Società catanese amici della musica prosegue il suo ricco calendario tra musica pianistica ensemble di musica da camera e conferenze musicologiche . A cominciare dal concerto, in calendario domenica 20 gennaio al Katane di Catania, del giovanissimo pianista catanese Nicolò Cafaro

Il pianista catanese Nicolò Cafaro



Classica 2 / Da sabato al Massimo di Palermo / Nella Turandot del futuro il palazzo della principessa di ghiaccio è un drago

L'allestimento di Turandot al Teatro Massimo di Palermo, foto di Franco Lannino



Fumetti / Tex, una passione transgenerazionale

di Damiano Scala / Non c’è età per amare l’eroe nato nel 1948 dalla matita di Gian Luigi Bonelli che continua a fare sognare i suoi fan che si sono ritrovati all’ex Convento di Santa Chiara di Catania per la mostra “Tex Willer, 70 anni sotto il vulcano”

Uno scatto della mostra "Tex Willer, 70 anni sotto il vulcano", foto di Davide Anastasi



Parole a tinta unita: l'arte fotografia





Vernice / Quando l’immagine è uno scambio culturale

di Manlio Vucotich / Si inaugura giovedì 17 gennaio al Centro di fotografia di Palermo diretto da Letizia Battaglia la collettiva “Dove cresce l’ulivo” progetto di Dario Guarneri mentre resta fino al 31 gennaio il reportage di Josef Koudelka sulla Primavera di Praga

Letizia Battaglia davanti l’allestimento fotografico per Josef Koudelka



Autoritratto / «Per fare una buona foto serve sempre un fotografo»

di Antonio Parrinello / Per il fotoreporter catanese il digitale ha sì cambiato le tecniche ma per ottenere uno scatto di alto livello le competenze sono ancora necessarie: «Per Scianna la fotografia sta morendo per troppo successo. Io dico no, si è solo evoluta»

Il fotoreporter catanese Antonio Parrinello



Storia / 180 anni fa il primo dagherrotipo



Talenti / «Ho colto i colori della Settimana santa»

di Roberto Mistretta / Il 15enne Francesco Tona ha avuto il suo primo momento di gloria nella sua città, Caltanissetta, dove ha esposto i suoi scatti sui riti pasquali nella mostra “I colori del lutto”: «Ho cercato di fermare quei momenti che l’occhio abituato non guarda

Il giovane fotografo nisseno Francesco Tona, foto Steel



Libri / Il Times incorona “Una vita per immagini” di Steve McCurry



Social / Professione influencer

di Beatrice Levi / Foto e social media? Ovviamente parliamo di Instagram il canale del web più di influenza del momento. E non c’è solo Chiara Ferragni: tra i fashion blogger che contano di più oggi in Italia c’è il palermitano Salvatore Vita

Il palermitano Salvatore Vita, foto di Elisabetta Giuliano

Catania / “Never stop” Carmelo Stompo e il viaggio per la vita di Arouna

Il fotografo ennese Carmelo Stompo



Cartellone gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 17 al 23 gennaio



Teatro / Palazzeschi evergreen / Le “Sorelle Materassi” il 19 e 20 gennaio ad Agrigento, dal 22 a Catania

Lucia Poli, Milena Vukotic, Marilù Prati in "Sorelle Materassi"



Teatro /Un giallo da ridere / Sabato 19 e domenica 20 gennaio al Metropolitan di Catania “Maggiordomo srl”

Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, foto di Gattopino



Musica / Il ritorno di Malika / Con“Domino tour” mercoledì 23 gennaio a Catania, il 24 a Palermo

Malika Ayane