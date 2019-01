I titoli di Vivere del 24 gennaio in edicola con il quotidiano La Sicilia

«Faust è specchio dell’uomo contemporaneo»

di Lavinia D'Agostino/ Quello tra Vincenzo Pirrotta e Cinzia Maccagnano è ormai un sodalizio artistico ben collaudato che ritroveremo in “Faust ovvero Arricogghiti u filu” - stasera a Siracusa e da domani a domenica al Piccolo Teatro della città di Catania - testo ispirato a Marlowe in cui però l’attore, autore e regista (presto al cinema in Il primo re) rivede l’uomo del 2019

Cinzia Maccagnano e Vincenzo Pirrotta in "Faust ovvero Arricogghiti u filu”, foto Angelo Macaluso



Fashion / Grand chic d’estate per lei, street style d’inverno per lui

di Agata Patrizia Saccone / Si chiude proprio oggi la passerella di alta moda di Paris Donna Prim-Est 2019 mentre da qualche giorno si è concluso l’evento prêt-à-porter di Milano Moda Uomo

Armani haute couture Paris donna primavera estate 2019



Week end / Belfast diventa la casa de “Il Trono di spade”

di Manlio Vucotich /La mostra sulla famosa serie tv ad aprile nella città nordirlandese dove sono stati girati molti degli episodi

Gli allestimenti della Game of Thrones Exhibition



L'intervista / Daniele Orlando: «Sono punto d’incontro tra le arti»

di Ombretta Grasso / L’eclettismo è stato sempre la cifra stilistica dell’artista e performer catanese. La sua ultima creatura è CasaTeca: «Un luogo di scambio e creazione per far incontrare le energie della città»

L'artista catanese Daniela Orlando



Visioni 1/ La libertà non deve morire in mare / Alfredo Lo Piero porta nelle scuole il docu-film sui migranti

Un frame del docu-film



Visioni 2 / Sabato 26 gennaio a Cannizzaro / Tornano i Sicilian Gangsters di Mel Stoutman

Il regista Mel Stoutman



Libri / Gaetano Savatteri: «La Sicilia? Un’isola esagerata»

di Roberto Mistretta / Il giornalista e scrittore è tornato in libreria con “Il delitto di Kolymbetra” (Sellerio editore) nuova indagine del giornalista Saverio Lamanna e del suo fido Piccionello: «La Sicilia è il mio luogo letterario ma non la vedo come una prigione, è un modo di decodificare il mondo»

Il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri



Teatro 1/ Attenti agli imbroglioni!

Di Beatrice Levi / Sabato 26 e domenica 27 gennaio al Don Bosco di Catania la lettura di Gianni Sciuto di “Il medico dei pazzi” per la stagione di Teatro d’arte

Una scena de Il medico dei pazzi



Teatro 2 / «La vita è una giostra senza un perché»

di Maria Enza Giannetto / Venerdì 25 mattina per le scuole e sabato 26 sera per tutti, al Teatro Garibaldi di Enna diretto da Mario Incudine va in scena “Mystic Luna Park” reinterpretazione per attori e marionette di Giovanni Calcagno del testo di Guido Ceronetti. Calcagno: «Io, Salvatore Ragusa e il musicista Luca Mauceri sul palco siamo clown fautori della poesia nella vita ordinaria»

Una scena di Mystic Luna Park



Cartellone gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 24 al 30 gennaio



Teatro / Frammenti d'arte / “Frame” giovedì 24 gennaio al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, venerdì 25 al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto

Una scena di "Frame", foto di Alessandro Serra



Classica / Memorie Yiddish / Domenica 27 gennaio al Museo Diocesano di Catania “Yiddish Mama”

Alcune componenti di DameInCanto



Teatro / La vita in una risata / “Nel nostro piccolo” di Ale e Franz il 29 e 30 gennaio al Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il 31 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania

Ale & Franz