I titoli di Vivere del 31 gennaio

Libri / Nadia Terranova: «La memoria è il nostro gioco più puro»

di Daniela Sessa / Col suo secondo romanzo Addio fantasmi (Einaudi) la scrittrice messinese, tra passato e presente, racconta un dolore vagante, quello dell’assenza, da 23 anni dalla casa di famiglia, del padre di Ida: «La protagonista usa la memoria come un teatro consapevole di cosa mandare di volta in volta in scena». E c’è chi vede già la Terranova tra i favoriti al prossimo Premio Strega

Nadia Terranova

Il personaggio / L’inquinamento creativo di Ezio Scandurra

di Maria Enza Giannetto / L’alterazione estetica è la cifra stilistica del marionettista acese che, con materiali riciclati e sfruttando nuove tecniche, crea delle buffe e mostruose creature che sembano vivere di vita propria

Ezio Scandurra

Musica / Sonia Pitiddu: «Per distinguersi bisogna andare controcorrente»

di Pierangela Cannone / La cantautrice catanese, arrivata a un passo dalla finalissima di Area Sanremo, sta portando in giro il suo primo inedito Niente/Il muro sbagliato in cui ha racchiuso la sua vita e il suo temperamento

Sonia Pitiddu

Week end / A Nassereith per il carnevale tra le nevi del Tirolo

di Manlio Vucotich / Nel piccolo paese del Tirolo austriaco ogni 3-5 anni si svolge uno dei più rinomati carnevali montani, famoso per le grandi sfilate dagli allestimenti molto impegnativi

Carnevale di Nassereith in Tirolo

Arte / "La vita è come un gioco" da domani al Fico Eataly World di Bologna i colori di Lorenzo Maria Ciulla

Lorenzo Maria Ciulla

Libri / Sergio Mangiameli: «Ho scritto una storia di scelte e limiti»

di Lavinia D'Agostino / Lo scrittore catanese è tornato in libreria con "Quasi inverno" (edito da A&B) un romanzo intimo e doloroso che trova la sua forza nel tormento di Quinto Di Miele, un vecchio affatto simpatico «che è chiunque abbia qualcosa di irrisolto» dice l’autore. Sabato 2 febbraio la presentazione ad Acireale

Sergio Mangiameli

Musica / Il tempo perduto di Murcof

di Manlio Vucotich / Col progetto elettronico "Lost in time" del compositore messicano sulle immagini del film di Patrick Bernatchez, comincia stasera al Centro Zo di Catania la rassegna "Partiture"

Murcof

Musica / Colapesce canta la "Canzone dell’amore perduto" di Fabrizio De André

Colapesce

Teatro / Toni Servillo e la “magia” della scena

di Beatrice Levi / Venerdì 1 febbraio al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta il documentario "Il teatro al lavoro" protagonista l’attore campano (replica domenica 3 febbraio a Noto) e lo spettacolo "New Magic People" della sua compagnia Teatri uniti di Napoli (repliche sabato 2 a Noto e domenica 3 febbraio a Vittoria)

Toni Servillo e Petra Valentini nel documentario "Il teatro al lavoro" di Massimo Pacifico

Teatro / Il paraninfo rivisto da Eduardo Saitta

Eduardo Saitta in "Le sorelle Scipione"

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 31 gennaio al 6 febbraio

Talenti per Sant’Agata / classica/ L'1 febbraio al Teatro Massimo Bellini di Catania

Il direttore Antonino Manuli

Ossessione a due voci / teatro/ Dall'1 al 3 febbraio a Messina "Delitto/Castigo" con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio

Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini

E’ tempo di Lautari / musica/ Il 2 febbraio i Lautari al Piccolo teatro della città di Catania

I Lautari