I titoli di Vivere del 7 febbraio

Questi i titoli su Vivere di giovedì 7 febbraio, in edicola con il quotidiano La Sicilia.

Musica / Dimartino: «Sullo sfondo di Afrodite c’è Palermo con i suoi echi»»

di Gianluca Santisi / Sognando un live per festeggiare dieci anni di carriera, col sesto album, il primo realizzato con la 42 records, il cantautore di Misilmeri esplora nuovi mondi musicali grazie anche alla produzione di Matteo Cantaluppi e Ivan Rossi: «In questo disco più che la Sicilia c’è Palermo che sta sullo sfondo». La tournée nazionale comincia il 14 ed il 15 febbraio a I Candelai della sua citta, e prosegue il 16 al MA di Catania, con lui sul palco i fidati Angelo Trabace e Giusto Correnti mentre ritorna Simona Norato

Antonio Di Martino, foto di Michela Forte



Fashion / L’uomo metropolitano indossa le Sneakers

di Patrizia Vacalebri / Che gli stilisti hanno rivisitato in una chiave più elegante, utilizzando materiali nobili come bufalo, vitello e camoscio, gomma per le suole morbide e flessibili, e nuances che rimandano ai colori della terra

Sneakers Pollini con suola in gomma progettata da Vibram



Musica1/ Roy Paci e Carmine Ioanna virtuosi a confronto

di Beatrice Levi / Sabato 9 febbraio al Teatro Garibaldi di Enna e domenica 10 al Teatro Casalaina di Novara di Sicilia il concerto Duo then Ø che rinnova il sodalizio artistico fra il trombettista augustano e il fisarmonicista irpino

Roy Paci e Carmine Ioanna, foto di Angelo Trani



Musica2/ Paola Karol: «Canto per trasmettere felicità»

di Giorgia Lodato / A soli 11 anni la cantautrice calatina, dopo aver partecipato a diversi talent (da Sanremo New Talent a Italia’s Got Talent), ha lanciato in radio il suo primo singolo Per un giorno e per sempre dedicato al nonno Italo: «Era la mia guida - racconta -, mi diceva “segui la tua passione”»

Paola Karol nella cover del singolo "Per un giorno e per sempre"



Visioni / Totò Calì: «Con questo film nasce il Neurorealismo»

di Salvatore Massimo Fazio / Il vignettista catanese torna dietro la macchina da presa per il suo primo lungometraggio sulla malattia mentale. “Da grande voglio essere felice” ha sperimentato sul campo alcuni ospiti di due strutture, la siciliana Oasi Regina Pacis e la laziale Casa Johnny e casa Mary. Calì: «La nostra vita è una storia già da sé»

Il fumettista e regista Totò Calì



Musica3/ Rock Targato Italia 1958-1968 sessantanni di rock in italiano / la compilation disponibile in cd



Week end / Betulla, pino laricio, faggio e ginestra i verdi custodi dell’Etna

di Giovanni Musumeci / Le quattro specie botaniche, che qui assumono caratteristiche uniche, rappresentano la specificità del Parco nato nel 1987 per salvaguardare un patrimonio naturalistico che è unico

Il gruppo di faggi Trofa Camperi, foto di Giovanni Musumeci



Teatro / L’aria del continente vis comica senza tempo con Pippo Pattavina / Dall'8 al 10 febbraio a Belpasso

Pippo Pattavina



Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 7 al 13 febbraio



Fragilità atemporale / classica / Dal 7 febbraio a Palermo “Il ritorno di Ulisse in patria”

Una scena di "Il ritorno di Ulisse in patria", foto di Ickheo



Calcutta l'evergreen / musica / L’Evergreen Tour di Calcutta sabato 9 febbraio ad Acireale

Calcutta



Il fioretto di Ermal Meta / musica / Con il Gnu Quartet lunedì 11 febbraio a Catania, martedì 12 a Palermo

Ermal Meta