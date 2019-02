I titoli di Vivere del 14 febbraio

Questi i titoli su Vivere di giovedì 14 febbraio, in edicola con il quotidiano La Sicilia.

Libri /Catena Fiorello: «Flora è come Messina bellissima ma mortificata»

di Agata Patrizia Saccone / “Tutte le volte che ho pianto” (Giunti editore) è il nuovo romanzo della scrittrice siciliana, storia di Flora, donna di rara bellezza che vive nella città dello Stretto, e la cui vita “normale” è segnata continuamente dal pianto: «Racchiude la storia di tante donne che ho conosciuto nel corso degli anni. In compagnia di questo personaggio ho elaborato uno stato d’animo che ho poi traslato su di lei»

La scrittrice Catena Fiorello



Il personaggio /Nunzio Papotto. L'arte va incontro alla gente

di Carmen Greco / L’artista, conosciuto come il jazz painter per i suoi quadri dedicati ai jazzisti, è tornato a Catania dove ha avuto l’opportunità di aprire uno studio-atelier in uno spazio poliedrico che ha il suo plus valore nell’incontro, tra le arti e tra la gente

L'artista Nunzio Papotto nel suo nuovo studio-atelier



Visioni / Gipi e Gero Arnone: «Il nostro è un documentario che poi sbarella»

di Ilenia Suma / Comincia venerdì 15 febbraio da Palermo e tocca poi Catania, Messina e altre città, il lungo tour de “Il ragazzo più felice del mondo” il docu-film del fumettista toscano scritto col regista favarese

Gipi, Davide Barbafiera e Gero Arnone



Week end / Con gli ex-Otago nella Genova poco turistica

di Davide Campione / In giro per la città della Lanterna, partendo dalla loro Marassi, con Maurizio Carucci leader della band genovese

La piazzetta di Campopisano a Genova



Classica / Ode al millenario potere della parola

di Anna Rita Fontana / La Camerata Polifonica Siciliana propone domenica 17 febbraio al Teatro Sangiorgi di Catania una terza versione, a distanza di 19 anni, di “Voci. Melologo dall’Encomio di Elena” uno spettacolo multimediale in cui le parole di Gorgia da Leontini si innestano sulle musiche di Giovanni Ferrauto in un gioco di echi ed elaborazioni elettroniche arricchito da video

Il M° Giovanni Ferrauto



Teatro1/ Leonardo un genio dal volto di bambino

di Beatrice Levi / Per la stagione L’Anno della R.A.N.A. di Note International Academy, venerdì 15 febbraio ritorna al Piccolo Teatro della città di Catania Leonardo, profilo di un genio dal testo di Laura Tornambene che sarà in scena con Massimo Leggio, che firma anche la regia, e con Giovanni Arezzo e Siria Rindone

Laura Tornambene in scena

Musica /Al Centro Zo di Catania / Giovedì 14 febbraio il minamilismo elettronico di teardo, sabato 16 il rock di impulso dei rough enough

Teho Teardo



Teatro2/ Un cunto da leccarsi le dita

di Manlio Vucotich/ Venerdì 15 febbraio al Tina Di Lorenzo di Noto e sabato 16 al Leonardo Sciascia di Chiaramonte Gulfi le nuove repliche di “Sale e pepe” di e con Paride Benassai sul palco con Marcello Mandreucci

Paride Benassai e Marcello Mandreucci



Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 14 al 20 febbraio



Epiche ossessioni / teatro / Venerdì 15 febbraio a Enna Penelope di Matteo Tarasco

Teresa Timpano in "Penelope"



Un parvenu da ridere / teatro/ A Catania sabato 16 e domenica 17 febbraio “L’aria del continente”

Pippo Pattavina in "L'aria del continente"



La Sicilia di Monforte / musica / Domenica 17 febbraio a Catania live di Antonio Monforte e band

Il cantautore Antonio Monforte