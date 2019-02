I titoli di Vivere del 21 febbraio

Questi i titoli su Vivere di giovedì 21 febbraio, in edicola con il quotidiano La Sicilia.

Musica/ Max Dedo: «Un posto vero è quello lontano dalla routine»

di Gianluca Santisi / Il musicista e cantautore messinese ha pubblicato il terzo album dove la sua ecletticità musicale è espressa in 11 brani alcuni dei quali condivisi con alcune guest come Max Gazzè, Erriquez dei Bandabardò, il polistrumentista cubano Ramon Caraballo e la cantantessa Carmen Consoli con cui canta “U piscaturi”: «Il tema dei migranti mi è caro». Reduce da Sanremo, critica il premio dell’Orchestra (dove suona da 13 anni) a Cristicchi: «Non lo meritava, il brano è uguale

Teatro1 / Giuseppe Cutino: «Quel bene supremo che giustifica i delitti più terribili»

di Tiziana Tavella / Sabato 23 febbraio il regista palermitano riporta in scena al Garibaldi di Enna “Volevo dirti”, dal testo di Sabrina Petyx che, nelle vesti di attrice, condivide il palco con Serena arone, Ester Cucinotti e Claudia Marcianò. Una finta commedia che sfocia in un dramma molto forte: «Al centro del racconto un errore d’amore»

Cultura&Società / Le arti al servizio delle “IntegrAzioni”

di Elettra Cosini / Comincia giovedì 21 febbraio a Enna la manifestazione che durerà fino in primavera e che coinvolge 5 artisti della città ed alcuni autori del Sud Italia per comporre un vero e proprio puzzle di umanità diverse

Week end / Ad Agrigento riapre San Gerlando

di Luigi Mula / Dopo otto anni venerdì 22 febbraio riapre le sue porte la Cattedrale della città dei Templi in tempo per la grande festa del Santo Patrono

Teatro2 / Filippo Luna: «La libertà sentimentale è sempre a rischio»

di Giovanna Caggegi / L’attore palermitano riporta a Milano “Le mille bolle blu” dal testo di Salvatore Rizzo: «Il tema dell’amore omosessuale è tra quelli su cui non andrebbero mai spenti i riflettori, un po’ come con la mafia»

Teatro3 / Quaranta valigie per un unico amore

di Maria Enza Giannetto / Giovedì 21 febbraio al GriVi di Enna e venerdì 22 al Palagiovani di Barrafranca “A passo di valzer” tratto da alcune commedie di Cechov, che segna il ritorno della storica compagnia Gli amici del teatro. Il regista Vittorio Vaccaro: «La bravura di sempre messa al servizio di qualcosa di diverso»

Il libro / in attesa degli oscar di domenica 24 febbraio / Dal grande schermo alla pagina l’innarrestabile successo di “Bohemian rhapsody”



Classica / Camera Ensemble la magia del cinema da ascoltare



Parole a tinta unita... l'erba del vicino



La legge / La Corte di Cassazione: «Il THC fino allo 0,6% è legale»



Growshop / E’ cannabusiness anche in Sicilia, Catania in testa

di Manlio Vucotich / Secondo la guida Magica Italia che monitora il mondo della cannabis, l'Isola è all'ottavo posto nella classifica nazionale con 48 esercizi commerciali, +16 rispetto allo scorso anno: in tutti i capoluoghi di provincia ci sono almeno 3 store, tranne a Enna

Business / Non solo fumo, i mille usi del “porco” vegetale

di Alessandra Magliaro / Grazie alle sue tante virtù la canapa è una pianta utile della quale non si butta via niente: in agricoltura serve a bonificare i terreni inquinati, utilizzata nell'edilizia green e in gastronomia, gli scarti diventano eco-plastiche

Cosmesi / Stupefacente... elisir di bellezza

di Agnese Ferrara / I consumatori riscoprono le proprietà benefiche dell’olio di canapa che si rivela un ottimo antinfiammatorio e un eccellente nutriente per i capelli e per la pelle, anche la più delicata

Food / Nel piatto è buona a 360°

La canapa è ottima anche da gustare e fa bene all’organismo: ricca di sali minerali, vitamine e proteine, i suoi semi contengono gli otto principali aminoacidi che il corpo umano deve assumere

Cartellone, gli eventi di musica, teatro, arte e cultura dal 21 al 27 febbraio



Il crooner timido / musica / Ruggero de I Timidi a il 21 febbraio a Palermo, il 22 a Catania e il 23 a Messina

Monologo senza veli / teatro / Domenica 24 febbraio a Catania “Haus” con Chiaraluce Fiorito

La poesia del Califfo / musica / Mercoledì 27 febbraio a Enna Claudia Gerini e Solis String 4et

