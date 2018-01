Fedez e J-Ax, nuovo tormentone estivo in arrivo poi l'addio

«Abbiamo registrato ieri in studio con J-Ax il nuovo brano per l'estate. Uscirà presumibilmente verso maggio e chiuderà il progetto con Ax». Lo ha svelato Fedez, a Roma per la conferenza stampa in cui Soundreef ha annunciato la collaborazione con LEA. Il singolo, il cui titolo non è stato reso noto, sarà dunque rilasciato poco prima del concerto del 1 giugno a San Siro. «Dai palazzetti, che in pochi di quelli che fanno il nostro genere hanno affrontato, e i 4 concerti sold out al Forum di Assago, siamo passati a dire 'vabbè sfidiamoci, facciamo San Siro e vediamo cosa succede'. Inizialmente non avevamo un pregresso storico che ci permetteva di comprendere se potevano fare lo stadio. Ci siamo detti: 'proviamoci, mal che vada lo facciamo vuoto. Tanto nel nostro genere nessuno lo ha fatto'. Dopo un mese era sold out e abbiamo aperto a 360 gradi con 80 mila persone».

In merito alla collaborazione con Soundreef, Fedez ha rivendicato la forza dell'impegno contro la Siae. «Ho creduto fin dall'inizio nel progetto dei ragazzi di Soundreef. Ero consapevole delle difficoltà cui saremmo andati incontro ma sapevo che si doveva rompere un monopolio e un sistema che agevolava pochi soggetti e i soliti. Oggi sono contento di poter rivendicare di essere stato in prima linea con Soundreef in questa battaglia tra Davide e Golia che alla fine ci ha visti tagliare il traguardo nonostante gli ostacoli che hanno cercato di metterci davanti».