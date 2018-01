La Festa della Musica di Palermo cerca 1000 giovani musicisti

Dal 2016, il Ministro per i beni Culturali Dario Franceschini, con un’attenzione particolare alle arti in generale ed in particolare agli spettacoli dal vivo, ha deciso che la città Capitale Italiana della Cultura dell’anno, avrebbe ospitato l’anteprima della Festa della Musica, il fine settimana che precede il solsitizio d’estate, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti del 21 giugno.

Come afferma il consigliere del Ministro Paolo Masini: «Un’anteprima d’eccezione. Abbiamo fortemente voluto che ad aprire questa nuova affascinante stagione fossero i giovani, con le loro passioni, con le loro capacità, con la loro creatività. Il sabato precedente al 21 giugno, da quest’anno e negli anni a venire l’appuntamento con loro sarà nella città Capitale della Cultura. E’ per questo motivo che si esibiranno centinaia di ragazze e di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia».

Dopo i grandi successi ottenuti prima a Mantova e poi a Pistoia, quest’anno toccherà alla città di Palermo ospitare il progetto “Mille giovani per la Festa della Musica”, curato da Giordano Sangiorgi, ideatore del Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei), nella giornata di sabato 16 giugno. Un punto fondamentale per la nuova edizione sarà l’utilizzo di spazi particolari, non solo architettonicamente, per svolgere un’azione di rivalutazione complessiva della città.

Le iscrizioni, aperte a tutti gli artisti di qualsiasi genere e tipologia under 30, un’opportunità per chiunque voglia partecipare da solo o con la propria band, all’edizione 2018 della Festa dei 1000 Giovani per la Musica, che si terrà sabato 16 giugno a Palermo Capitale Italiana della Cultura dell’Anno 2018 sono aperte sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it nella sezione “iscrizioni/artisti” e si possono inviare contemporaneamente alla e-mail mei@materialimusicali.it con la causale: iscrizione a Festa dei 1000 Giovani per la Musica a Palermo.

Aderiscono e supportano la Festa dei 1000 Giovani per la Musica di Palermo, posta all’interno degli eventi della Festa della Musica, oltre ai tradizionali partner della Festa della Musica presenti sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it anche tutti i tradizionali partner del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti presenti sul sito www.meiweb.it.