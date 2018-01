MusT, viaggio trasversale nelle musiche di radice

Tre concerti diversi nello stile e nella forma ma con un unico denominatore comune: il desiderio di far scoprire il Sud attraverso una miscela vibrante di melodie che conduce lo spettatore a viaggiare in quelle note senza tempo, le musiche di radice. Così il Must Musco Teatro di Catania alza il sipario sulla rassegna di musica curata dal direttore artistico Giuseppe Dipasquale con la consulenza musicale di Pietro Carfì, Finisterre ed Erasmo Treglia. Nei prossimi appuntamenti saranno protagonisti sul palcoscenico Unavantaluna, Acquaragia Drom, Fui e Sono Eddie Redmount, che offriranno al grande pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo nuovi brani e sonorità, e di divertirsi con performance musicali poliedriche.

Si inizia sabato 27 e domenica 28 gennaio, con Pietro Cernuto, Francesco Salvadore, Carmelo Cacciola e Luca Centamore: il loro ensemble Unavantaluna, nato a Roma nel 2004, è forte delle comuni origini siciliane (tre di loro sono messinesi, uno è catanese) e della passione per le arti e le tradizioni di questa terra. Tarantelle, contraddanze e canti della tradizione marinara si alterneranno con composizioni originali, eseguite con strumenti arcaici e accompagnate da voci di impatto.

Secondo appuntamento, il 17 e 18 febbraio, con gli Acquaragia Drom, gruppo storico della musica popolare italiana che vanta all’attivo numerosi concerti in tutto il mondo e collaborazioni con grandi artisti, tra cui Piero Pelù (Acquasantissima), Cirque du Soleil (The Film), Eugene Hutz (Gogol Bordello). Tra saltarelli molisani e unza unza di stile balcanico, tra rock and rom, e lo swing dei Manouche di Reinhardt, il gruppo composto da Elia Ciricillo, Rita Tumminia, Erasmo Treglia, Marcus Colonna, Sandu Gruia Sandokan, apre un’autentica finestra sulle musiche gitane.

Acquaragia Drom

A marzo (sabato 17 e domenica 18 e a grande richiesta anche venerdì 16) toccherà a Fui e sono Eddie Redmount, progetto del musicista catanese Mario Monterosso, con la regia di Greg, chiudere la rassegna musicale di MusT. Uno spettacolo che con 9 elementi in scena narra le vicende del catanese Eddie Redmount, figlio di pescatore e appassionato di musica blues e swing che, stanco della miseria siciliana del suo tempo, decide di emigrare negli Usa in cerca di fortuna.

I brani raccontano in musica le tappe di questo percorso di vita nella cornice temporale di fine anni ‘40. Dodici brani inediti (a cui si aggiunge la cover Just because del 1929) scritti in una miscela di dialetto siciliano, americano e italiano, tipico degli emigrati italo-americani del dopoguerra. È previsto anche un happening dopo lo spettacolo.

Mario Monterosso

Per informazioni e acquisto biglietti: MusT - Musco Teatro via Umberto 312, Catania - Tel. 0952289426.