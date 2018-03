"La classe disagiata", l'arte immortale (e immorale) degli Smegma Bovary

Esce per Doremillaro records "La classe disagiata", il nuovo ep dei catanesi Smegma Bovary. Dopo un risveglio elettorale da dimenticare, gli Smegma Bovary ci regalano una dissacrante e meravigliosa visione di una realtà che sta sfuggendo di mano un po' a tutti. La parabola di Smegma Bovary ricapitola quella di Theodore Kaczynski, detto Unabomber, che ispirandosi alle teorie di Ellul terrorizzò gli Stati Uniti tra il 1978 e il 1995. Nella società dell'itpop a rischio, per citare Ulrich Beck, ogni tentativo di neutralizzare o controllare la tecnologia dei video musicali spesso ricorrendo alla deteriore sovrapposizione di ulteriori video musicali al mercato già saturo contribuisce ad aumentare il grado di disordine nel sistema. Un rischio non calcolato che accrescerà in maniera ineffettuale e marginale gli archivi di luminosa immondizia culturale disponibile.

L'arte immortale ed immorale degli Smegma Bovary vi innoderà come uno tzunami e "La classe disagiata" si presta a diventare il manifesto di una generazione che continua a non essere capita... magari diventerà un nuovo movimento! Gli Smegma Bovary sono Emiliano Cinquerrui, Giuseppe Schillaci, Marcello Caudullo, Francesco Lima.

Il video di “Nella Luce” è stato girato da Carmelo Emmi e vede la partecipazione straordinaria di Cesare Basile e di Carmelo Tempio, Cateno Tempio, Alessia Amenta, Emanuela Amalfitano, Myriam Sarro, Stefano Andretta, Salvo Nicoloso, Aury Ross e Ben Gnomino.