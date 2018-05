Vincenzo Di Silvestro, la Sicilia globale di Super V

Vincenzo Di Silvestro non è uno che ama svendere la sua musica. Il suo violino, ponte di collegamento fra il mondo classico e quello pop, ha cercato sempre strade di ampio espiro, pur nel difficile momento che la musica oggi vive. Sono passati tre anni dall’uscita di Invisibile la felicità, esordio discografico in chiave cantautorale dell’oggi 35enne musicista di Palagonia, e adesso arriva Without you, un brano nuovo adesso in diffusione sui canali digitali e su YouTube. Grazie agli americani.



«Avevo quasi chiuso il mio album strumentale quando ho scoperto il concorso Akademia Music Awards di Los Angeles. Ho mandato loro il brano Without you che per me sarebbe stato comunque il singolo di lancio del nuovo progetto. Dopo alcuni mesi mi hanno informato che avevo vinto la categoria indipendente musica elettronica in cui ero iscritto. Andrò a ritirare il premio il prossimo aprile. Nel frattempo avrebbero speso 10 mila dollari in promozione, ma in America. I primi soldi li hanno spesi realizzando un video, poi lavoreranno il brano su canali cinematografici o radiofonici americani».

Nelle immagini montate in America un giovane lui sente la mancanza di una giovane lei, una bellissima che mette in mostra la sua bellezza tra i camini delle fate a Göreme in Cappadocia, Turchia. «A queste immagini sono state aggiunte immagini mie – racconta Di Silvestro -, girate tra Militello e Palagonia».

“Senza te, non sono nulla…”, il tema del ricordo pervade il videoclip sin dalle prime scene. Gli odori, i sapori e i colori del mondo visto attraverso un mistico scambio di sensi dentro la coppia, che si trasforma in un ricordo rivissuto in solitudine. Without You farà da apripista all’album strumentale di Di Silvestro che uscirà a settembre. «Visto il successo a Los Angeles ho voluto anticipare l’uscita dell’album strumentale e posticipare l’uscita del secondo album cantautorale che nel frattempo andava avanti di pari passo. Due album che io, “in silenzio mediatico”, avevo mandato a diversi concorsi per vedere un po’ gli esiti».

Il primo album di Di Silvestro, Invisibile la felicità del 2015, vedeva ospiti la cantautrice Patrizia Laquidara e Cesare Malfatti dei La Crus. Il prossimo album cantautorale farà, invece, perno su un altro ex La Crus, Mauro Ermanno “Jo” Giovanardi, con cui Di Silvestro reinterpreta, in duetto, Infinite possibilità, tra gli ultimi successi della band lombarda. Di Silvestro: «Il disco cantautorale è pronto per essere missato ma penso che se ne parlerà nel 2019 a farlo uscire. Vediamo che succede a settembre quando uscirà il disco strumentale che vorrei poi lanciare in America approfittando della mia visita del prossimo aprile quando andrò a ritirare il premio. E’ più facile veicolare la musica strumentale a livello internazionale, mi posso giocare la mia figura di violinista elettrico».

Di Silvestro, a destra, con Cosma Vignera, a sinistra, e Mauro Ermanno "Jo" Giovanardi, al centro, sul palco avolese di "Equilibri" lo scorso dicembre

L’album strumentale, che vivrà del felice connubio fra strumenti acustici, come violino e pianoforte, e elettronica, non ha ancora un titolo. Nel frattempo Di Silvestro ha creato un personaggio a fumetti chiamato Super V (dove la v sta per violino e Vincenzo), che è stato disegnato dal fumettista indonesiano Dapit conosciuto sul web: «E sul web ho conosciuto chi mi ha realizzato un cartoon che sarebbe stato pure il video di Without You prima dell’arrivo di Akademia». Nel fumetto di Dapit c’è anche la giovane pianista Alexandra, che altri non è che la versione comics di Alessandra Lussi, compagna di Di Silvestro.

Nel frattempo Di Silvestro sta lavorando al prossimo live. «Sarà un concerto misto, fra strumentale – violino, loop elettronici, drum machine e piano suonato da Alessandra Lussi -, e cantautorale. Una formula varia, intervallata da brani classici famosi riarrangiati».

La nascita di Super V nel fumetto realizzato dal fumettista indonesiano Dapit

gianninicolacaracoglia@gmail.com