Estate 2018, il tormentone è servito

Tormentone è una parola che non può mancare quando si parla d’estate da ascoltare. E se lo scorso anno è stato l’anno in assoluto di Despacito di Luis Fonsi e il suo reggaeton portoricano, quest’anno l’artista latino non scherza in quanto la sua Échame la culpa cantata in coppia con l’attrice e cantante Demi Lovato, vanta “solo” quasi 1 miliardo e 400 milioni di visualizzazioni.

Non è da meno quest’anno lo spagnolo Alvaro Soler, già “abbonato” ai tormentoni (con El mismo sol e Sofia) che spadroneggia anche nel 2018 con La cintura (61 milioni di visualizzazioni su Youtube).

In ambito internazionale è sempre in auge Pharrell Williams ascoltatissimo con la sua Sangria Wine in coppia con Camila Cabello.

D’estate funzionano i duetti o i featuring inediti. La rodata coppia di rapper Fedez e J-Ax è sempre in alto nelle classifiche con Italiana.

Le novità del 2018 sono due coppie estive inedite, una quella fra la palermitana Giusy Ferreri che porta tutti in Sud America con Amore e Capoeira brano di Takagi & Ketra che vede ospite Sean Kingstone.

L’accoppiata inedita dell’estate è quella tra Loredana Berté e il gruppo salentino di ragamuffin Boomdabash i quali fanno ballare con Non ti dico no. Per la Bertè un ritorno al reggae dopo il successo del 1979 E la luna bussò.

In Nero Bali sono Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno a cantare facili rime estive tutte da ballare.

Ancora una felice fusione fra canzone pop e hip hop in Fotografia del rapper romano Carl Brave affiancato da Francesca Michielin e Fabri Fibra.

Il rap campano fa squadra e Achille Lauro pubblica Ammò che vede il featuring di Clementino e Rocco Hunt, che in pochi giorni è già vicino al milione di visualizzazioni.

Ancora coppia ben assemblate con il catanese Lorenzo Fragola con Gazzelle e Super Martina che ha tutte le carte in regola per imporsi negli ascolti estivi.

Venendo ai nuovi big della trap la Cupido di Sfera Ebbasta è tra le protagoniste di questa estate con Cara Italia di Ghali ormai lanciatissimo con 86 milioni di visualizzazioni.

E’ estate pura Moscow mule delle popstar Benji & Fede.

Ancora Italia con i Thegiornalisti che hanno bissato il successo di Riccione con il loro nuovo singolo Felicità puttana.



Non da sottovalutare Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, la sua Nera sembra stuadiata a tavolino per diventare un classico tormentone estivo.