Ortigia Sound System, Siracusa è un dancing party a cielo aperto

Dj set, live performance, boat party e proiezioni che attraversano i generi, gli stili e le nazioni. Non un festival di sola musica, ma un evento che nella musica vede un linguaggio universale in grado di reinventare le relazioni umane e creare nuove comunità. Forte del grande successo dell’ultima edizione, con oltre 9000 presenze provenienti da ben 15 paesi, torna dal 25 al 29 giugno l’Ortigia Sound System, il festival giunto alla quinta edizione che rende l’isola cuore storico della città di Siracusa, teatro della migliore ricerca sonora e artistica contemporanea.

Dopo la definitiva consacrazione nell’attuale panorama dei festival nazionali e internazionali, l’Ortigia Sound System propone quest'anno una nuova e speciale edizione in cui i ritmi della tradizione mediterranea e le tendenze della musica elettronica torneranno a incontrarsi per 5 giorni di eventi diurni e notturni.

James Holden & The Animal Spirits, Omar Souleyman, Kamaal Williams, Call Super, Bad Gyal ed Erlend Øye sono soltanto alcuni dei nomi della line up di altissimo livello di OSS 2018.

James Holden

Un fitto programma che va dalla leggenda della musica giamaicana Lee "Scratch" Perry al giovanissimo rapper britannico Jimothy Lacoste, dal veterano della scena musicale siciliana Cesare Basile fino al producer olandese Jarreau Vandal.

Lee Scratch Perry

Ma ritornano anche alcuni protagonisti della scorsa edizione come !K7 Soundsystem, Stump Valley, Kassiel, Elio e OSS Soundsystem (Cheval), affiancati da Lamusa II, Gropina, Il Garage, Donato, Parker Madicine, Marcin Öz, My Friend Dario, Verynicensleazy, Peedoo e dai collettivi 095 Hotline, Cape Bazar, Free USB Clubbin’ e We Riddim.

Jimothy Lacoste

Tra gli headliner del festival gli amatissimi Hot Chip, tra le più interessanti band di musica elettronica nate all’inizio degli anni 2000 in Inghilterra, con nomination ai Mercury Prize e ai Grammy Awards. In occasione dell’OSS presentano per la prima volta in Italia “Hot Chip Megamix”, ultimo progetto che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il concetto di versatilità da sempre tratto distintivo della band inglese.

Cesare Basile

Mercoledì 25 luglio nello splendido golfo di Siracusa al tramonto prenderà vita l’evento di apertura del festival con l’esclusivo boat concert dei Nouvelle Vague, la band che più di tutte ha saputo dare nuova vita ai grandi successi del punk e della new wave con originali sonorità bossanova, vendendo oltre un milione di dischi in tutto il mondo e registrando il tutto esaurito su palchi di prestigio come la Royal Albert Hall di Londra, l'Hollywood Bowl di Los Angeles e l'Olympia di Parigi. Il boat concert dei Nouvelle Vague non sarà l’unico evento in mare di Ortigia Sound System 2018, che quest’anno proporrà ben 7 boat party da giovedì a domenica in collaborazione con la Compagnia del Selene.

Nouvelle Vague

Giovedì 26 luglio doppio appuntamento con Zaltan, al debutto in Italia, e Young Marco, che tornerà al festival con un dj set di 4 ore. Venerdì 27 sarà la volta della giovane londinese Flohio e di Seoul Community Radio, importante radio sud coreana che per l’occasione presenterà un dj set trasmesso in diretta streaming con il duo C’est Qui. Protagonisti della giornata di sabato 28 saranno Suzanne Kraft e Mim Suleiman, mentre il boat party finale di domenica 29 sarà a cura di Dj Seinfeld.

Il programma giorno per giorno.

25 luglio

Boat Concert: Nouvelle Vague, Parker Madicine, My Friend Dario

Burgio Al Porto: Stump Valley

26 luglio

Boat Party - Carhartt Stage: A: Zaltan + Lamusa Ii; B: Young Marco

Antico Mercato - Crack Stage: Kamaal Williams; Jimothy Lacoste; Mafalda; Nathy Peluso

27 luglio

Boat Party - Carhartt Stage: A: Flohio + 095 Hotline; B: Seoul Community Radio Presents C’est Qui

Maniace Ortigia: Lee Scratch Perry; Hot Chip Megamix; Jarreau Vandal; Or:La; Bad Gyal

Ex Km0 After Show: Call Super; Deena Abdelwahed

28 luglio

Boat Party - Carhartt Stage: A: Suzanne Kraft + Verynicensleazy; B: Mim Suleiman + We Riddim

Maniace Ortigia: James Holden & The Animal Spirits; Erlend Øye & La Comitiva; Omar Souleyman; Dan Shake; Cesare Basile

Ex Km0 After Show: Whities Showcase con Tasker e Nathan Micay (Bwana)

Erlend Øye

29 luglio

Boat Party - Carhartt Stage: Dj Seinfeld + !K7 Soundsystem

Maniace Ortigia – Garden: Napoli Sound Closing Party con Mystic Jungle, Nu Guinea e Filippo Zenna

Accanto alle ormai note location come il poderoso complesso del Maniace Ortigia, l’antichissima area architettonica templare dell’Antico Mercato, il KM 0 immerso nel verde e l’headquarter con radio in diretta streaming, il festival amplierà quest’anno il raggio d’azione sul territorio con l’aggiunta del Chiostro dell’ex Convento di San Francesco d’Assisi e della Terrazza - Opra che ospiterà al tramonto una selezione di produttori, dj e musicisti della scena underground italiana con una serie di showcase per addetti ai lavori.

I mercato rionale di Ortigia sarà animato anche quest’anno da Automat Radio, la stazione radio online indipendente in collaborazione con Emporio Armani, con dj set pomeridiani in compagnia di numerosi ospiti nazionali e internazionali. Si rinnova inoltre la collaborazione con Spotify, piattaforma leader mondiale nello streaming musicale.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera ci saranno le installazioni site specific dei Quiet Ensemble, duo artistico la cui ricerca si sviluppa attraverso opere multimediali che integrano tecniche e strumenti diversi, luce, suono, immagini. A questo legano il tema della relazione tra tecnologia e natura, molto presente nei loro lavori, in una più generale riflessione sulla casualità e sul controllo, sull’errore e sui fenomeni invisibili.

Ortigia Sound System Festival 2018 è un progetto di Accademia Euro Afro Asiatica del Turismo e Kadmonia, con il patrocinio di Regione Siciliana, Comune di Siracusa e Comune di San Fratello.

Per questa quinta edizione, un anniversario importante per OSS, il festival ha scelto di rendere omaggio al concetto di festa siciliana, dedicando il concept grafico a una festa unica nel suo genere e straordinaria: la festa dei Giudei della Settimana Santa di San Fratello (Messina), un momento di celebrazione dell’unione e della contaminazione tra sacro e profano, figlia di mescolanze di identità etniche, politiche e spirituali che si tramandano in Sicilia da millenni. La festa diventa così una rappresentazione dell’essere di quest’isola, le cui diverse anime convivono, lottano e si scontrano in una perenne danza. Un fuoco inestinguibile, lo stesso fuoco di cui OSS si nutre.