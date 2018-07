Giuseppina Torre: «Il mio concerto a Pozzallo dedicato ai migranti»

Dopo essersi aggiudicata il 16 giugno negli Stati Uniti, ben 2 statuette ai 5th Annual International Music and Entertainment Awards (che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente), venerdì 3 agosto la compositrice e pianista vittoriese Giuseppina Torre sarà in concerto a Pozzallo (Ragusa) in Piazza Municipio (ore 21). L'artista si esibirà al pianoforte eseguendo composizioni estratte dal suo primo disco "Il silenzio delle stelle", pubblicato nel 2015 da Sony Music, e dal docufilm "Papa Francesco - La Mia Idea di Arte" di Claudio Rossi Massimi uscito a marzo di quest’anno. «La Sicilia, una terra unica e ricca di risorse. La mia terra. Un posto che ho amato e odiato per tanti anni - afferma Giuseppina Torre – in lei vi sono tantissimi contrasti, una terra bellissima da cui attingere per creare le mie composizioni ma che allo stesso tempo è anche arida e difficile. Molte volte sono stata sul punto di trasferirmi, ma resisto, mi ostino a viverre nella mia Sicilia perché, come dice Sciascia, sono affetta da “sicilitudine”. Nella serata del 3 agosto mi esibirò a Pozzallo, una bellissima città che si affaccia sul Mar Mediterraneo, un mare il cui significato è “centro del mondo”: anticamente crocevia di civiltà, oggi è navigato da tantissimi migranti che sbarcano sulle nostre terre. La mia musica quella sera sarà un segno di solidarietà verso tutti quegli esseri umani che sfidano la morte cercando un futuro migliore. Anche i nostri avi fecero lo stesso in passato, emigrando dalla Sicilia per le loro famiglie, per noi».

Ospite della serata sarà il soprano napoletano Angela Gragnaniello, con la quale Giuseppina Torre ha partecipato il 16 giugno in America alla cerimonia di premiazione dei prestigiosi International Music and Entertainment Awards in cui sono stati decretati i vincitori delle 30 categorie musicali nello storico Teatro del Paramounts Arts Center di Ashland nel Kentucky.

Giuseppina Torre e Angela Gragnaniello

«Io e Giuseppina abbiamo vissuto un’esperienza incredibile, sia musicalmente sia sotto il profilo umano - afferma Angela Gragnaniello - ci siamo raccontate, vissute e conosciute nel profondo. La sua musica mi ha emozionato fin da subito, ho sempre sentito tanta verità in quelle note e in quelle sue idee, tanto da renderle anche mie. Papa Francesco dice che l’arte è un miracolo di Dio, che guida la mano dell’uomo nella creazione. Io e Giuseppina ci siamo fatte guidare e abbiamo creduto in questo fino alla vittoria. Quando Giuseppina è stata premiata ha dedicato il premio a Papa Francesco e alle donne vittime di violenze e mi ha ringraziata. In quel momento ho provato una forte emozione e ho realizzato che era tutto vero e che, oltre alla musica, anche le esperienze e le persone con cui le vivi fanno la differenza. Giuseppina per me è una di queste persone, per questo amo cantare la sua musica e condividere con lei la magia che solo le note del suo pianoforte sono capaci di farmi provare».

Unica artista selezionata a rappresentare l'Italia all’interno della manifestazione, Giuseppina Torre ha vinto in 2 categorie: “Classical Artist of The Year” e “Classical Album of The Year” con il disco/dvd "Papa Francesco - La Mia Idea di Arte" contenente le Original Soundtrack dell'omonimo docufilm composte dall'artista, il cui estratto "Mirabilis Mundi" per piano e voce, con testo in latino scritto dalla stessa Torre, è stato eseguito in anteprima mondiale nella storica location. Ad accompagnare Giuseppina Torre sul palco del Paramounts Art Center di Ashland è stato il soprano Angela Gragnaniello che con la sua meravigliosa voce ha emozionato e incantato la platea.

«Angela Gragnaniello mi fu presentata dal mio ex produttore artistico - racconta Giuseppina Torre - con lei si è creato fin da subito un bellissimo feeling artistico. Ha immediatamente sposato la mia composizione “Mirabilis Mundi”, una delle tracce che fanno parte della colonna sonora del docufilm “Papa Francesco – La mia idea di arte”. La sua interpretazione è semplicemente regale perché esegue con un perfetto rispetto ascetico questa composizione, esattamente ciò che merita in quanto il testo in latino è il sunto del concetto che il Santo Padre esprime sull‘Arte. Ho scoperto dopo che Angela è molto religiosa e, secondo me, proprio per tale ragione, attraverso la sua grande voce e la sua profonda anima, è riuscita a trasformare “Mirabilis Mundi” in pura magia».

«Ho dedicato la vittoria dei 2 Awards a Papa Francesco perché le sue parole hanno ispirato la mia musica rappresentando un momento di rinascita personale ed artistica - dichiara Giuseppina Torre -. Ho dedicato, inoltre, gli Awards a tutte le donne vittime di violenza che come me lottano giorno dopo giorno per la loro dignità di donne e madri. Il mio sogno adesso è quello di conoscere Papa Francesco e ringraziarlo per aver ispirato la mia musica».

Giuseppina Torre nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa. Dopo aver conseguito il Diploma in Pianoforte all'Istituto musicale “V. Bellini” di Caltanissetta, sotto la guida del Maestro Sergio Carrubba si perfeziona con i Maestri Giuseppe Cultrera e Francesco Nicolosi. Dal 2000 si esibisce in diversi Teatri e Scuole di Alta Formazione Musicale, sia italiani che esteri. Nel 2005 partecipa come ospite d'onore all'International Feirenkurse Neue Music alla George Bukner Skule a Darmstadt. Nel 2007 riceve il Diploma d'Onore alla Scuola di Alta Formazione Musicale presso il Conservatorio “Ion Vidu” di Timisoara. Nel 2010 viene selezionata per la categoria “composizione” alla 19° edizione dell'Ibla Grand Prize, posizionandosi nella rosa dei finalisti. A novembre 2012 vince due premi ai Los Angeles Music Awards come “International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”. 19 gennaio 2017 vince gli Akademia Awards of Los Angeles nella categoria “Ambiental/Instrumental” con la composizione “Il mio cielo” Nell’ estate del 2017 il suo “Il Silenzio delle Stelle - Live Tour” tocca numerose location di prestigio. Nel 2017 Giuseppina Torre firma le musiche del documentario “Papa Francesco - La mia Idea di Arte”, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi.