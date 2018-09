I palermitani Quattro tra i protagonisti di Cremona Musica International Exhibitions and Festival

Venerdì 28 alle 17, sabato 29 alle 11 e domenica 30 settembre alle 17 i palermitani Quattro si esibiranno live all’interno del Cremona Fiere, stand n° 608 di Eko Music Group, in occasione dell’edizione 2018 del Cremona Musica International Exhibitions and Festival. Quattro (Patridà Records) è un progetto che vede coinvolti i palermitani Manfredi Tumminello, Umberto Porcaro, Ferdinando Moncada e Claudio Terzo. Ascoltandoli si nota l’accurata selezione di brani interpretata dai 4 musicisti e cantanti in chiave totalmente acustica e in polifonia vocale.

Il Cremona Musica è la manifestazione numero uno al mondo per gli strumenti musicali di alto artigianato, conta più di 300 espositori da 30 paesi diversi, più di 4000 prodotti esposti e decine di eventi, ben 181 durante la scorsa edizione. I numeri dell’edizione 2017 confermano che Cremona Musica è il più importante appuntamento mondiale per gli operatori professionali del mondo della liuteria e della grande musica. Cremona inoltre è patria delle più rinomate famiglie di liutai della Storia, e sede del più grande distretto liutario del mondo. Un ruolo fondamentale per la presenza della band al Cremona Musica International Exhibitions and Festival lo ha avuto Guitar Point Palermo nelle persone di Giorgio Nucifora, Alfredo Dini e Duilio Longo, ma anche Fabrizio Riva di Sanverino della Ekomusicgroup Italia.