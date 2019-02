Paola Karol: «Canto per trasmettere felicità»

«Da quando sono nata la prima cosa che volevo fare era cantare e da sempre il mio sogno è stato diventare una cantante. Ancora non lo sono, ma già da cinque anni faccio scuola di canto e sto cercando di trasformare la mia passione in un lavoro».

Pare essere sulla buona strada Paola Karol, la ragazzina di Caltagirone che a soli 11 anni ha lanciato in radio il suo primo singolo, Per un giorno e per sempre, dedicato al nonno Italo con cui Paola aveva un bellissimo rapporto.

«Avevo iniziato a scriverla tempo fa, ma non le devo tanta importanza e non ci mettevo tanto impegno - dice Paola -. Quando è morto il nonno ho voluto riscriverla e ultimarla con l’intento di portare gioia. Proprio per la storia che c’è dietro, perché racconta anche il mio amore per la musica, oltre al rapporto col nonno, che mi diceva sempre “Segui la tua passione” e mi dava così tanta carica che non potevo non ascoltare i suoi consigli. Era la mia guida e sarà sempre così».

Il video di Per un giorno e per sempre è già online su Youtube e ora l’agenda di Paola Karol è piena di interviste. In programma anche un disco e, probabilmente, qualche live. In passato è apparsa in alcuni talent show e non esclude la possibilità in futuro di presentarsi in programmi televisivi oggi di successo.

«Sanremo New Talent è stato il primo concorso nazionale a cui ho partecipato, avevo 8 o 9 anni e ho avuto un ottimo risultato. L’anno scorso è stata la volta di Italia’s Got Talent e subito dopo I Band. Ora mi sto concentrando sulla scrittura di nuovi brani, uno è già pronto ma non posso anticipare niente».

È molto impegnata Paola, ma la sua vita quotidiana sembra svolgersi come quella di tutte le ragazzine della sua età.

«Sono una ragazza normalissima, vado a scuola e la mia materia preferita è italiano, il pomeriggio studio pianoforte, canto, spagnolo, latino o vado in piscina. Mia mamma mi chiede sempre “Hai il tempo per grattarti la testa?” e io le rispondo “Magari sabato!”».

Ma ne vale la pena, per la musica e per inseguire il proprio sogno, anche perché il motto di Paola è “cogli l’attimo” e lei lo sta senza dubbio facendo nel migliore dei modi. «Odio essere paranoica e non a caso Per un giorno e per sempre è un brano che trasmette felicità». Un messaggio importante anche per i tanti coetani che la seguono.

«Alcuni mi sostengono e si complimentano per quello che sto facendo, altri non si esprimono, ma non mi importa. Vado avanti soddisfatta del mio lavoro, sono felice e magari continuando con costanza questo percorso diventerò come Ariana Grande, la mia cantante preferita, o come i Maneskin, con cui sogno di duettare, o almeno di incontrarli di persona».

