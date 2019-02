Indie Concept, al via la prima fase eliminatoria

Entra finalmente nel vivo l’Indie Concept 2019, il contest di musica rock organizzato dal collettivo Rumori Sound System, che dopo il lungo periodo dedicato all’ascolto per la selezione delle numerose band che hanno partecipato a questa nuova edizione, si prepara per la fase eliminatoria.

Queste le formazioni selezionate che si contenderanno l'edizione 2019 di Indie Concept: Albie (Catania), Audio Chaos (Crotone), Bunnyblack (Palermo), Christian The Seagull (Catania), Dases (Palermo), Eta Carinae (Siracusa), Libero (Agrigento), Meteora (Siracusa), Roofsize (Palermo), The Mbafackass (Catania), Traum Novel (Catania), Van Kery (Catania).

I Meteora di Siracusa

Primo appuntamento sabato 23 febbraio alle ore 22.30 al Mono live Club di Catania (ingresso libero) con l'esibizione live di Meteora, Libero e The Mbafackass.

Le altre due serate eliminatorie sono previste per sabato 30 marzo e sabato 11 maggio, mentre è ancora da stabilire la data della quarta ed ultima serata che vedrà sul palco la premiazione della band vincitrice, oltre ovviamente all'immancabile live di una special guest.

The Mbafackass di Catania

Oltre il primo premio, che verrà assegnato grazie al voto di un’apposita giuria formata da addetti ai lavori, anche quest’anno Daniele Grasso del DCave Studio, assegnerà personalmente il Premio DCave Records, grazie al quale i vincitori avranno la possibilità di produrre un EP con l'etichetta catanese.

Libero di Agrigento

Giunto alla sua quattordicesima edizione, Indie Concept è festival itinerante che in questi anni ha trovato casa nelle più importanti location del circuito alternativo catanese: dallo storico Taxi Driver ai Mercati Generali, passando per Zo, Barbara Disco Lab, La Chiave e La Cartiera nell’ultima edizione. Un contest musicale rivolto alle band emergenti, dal taglio prettamente “IndieRock”, come recita il nome, ma che coinvolge in realtà diverse influenze e sound musicali. Insomma, parola d’ordine: innovazione.

Scopo della manifestazione, è da sempre quello di dare voce, credibilità e possibilità di esibirsi a giovani artisti/band che non riescono a trovare spazi e luoghi per esprimersi, malgrado la validità del progetto musicale. In un periodo in cui mancano le idee, la moda delle tribute band prende il sopravvento e gli spazi dove esibirsi e trasmettere i propri pensieri “inediti” si riducono all’osso, l’Indie Concept continua ad essere un punto di riferimento per gli emergenti; lo dimostra l’ingente materiale ricevuto in tutti questi anni per partecipare alle selezioni.

In questi anni sono stati special guest dell’indie Concept artisti del calibro di Offlaga Disco Pax, Linea 77, Malfunk, Enon, Popstairs, Diaframma, Simona Norato, Alessandro Raina, Sista, Iotatola, Sadside Project, D.I.D., Fratelli Calafuria, Roberta Sammarelli (Verdena), Long Hair In Three Stages, Clustersun, Babil On Suite.