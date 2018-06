Andrea Camilleri, l'indovino cieco di Siracusa

Il 54° Festival del Teatro greco di Siracusa ha avuto inizio con le due tragedie, "Eracle" e "Edipo a Colono", messe in scena da Emma Dante e Yannis Kokkos, che hanno registrato un grande consenso di critica e di pubblico. Lunedì 11 giugno il Festival si arricchirà di un evento unico ed emozionante: "Conversazione su Tiresia", un testo che Andrea Camilleri ha scritto appositamente per l’Istituto nazionale del dramma antico, e che sarà interpretato dallo stesso scrittore al Teatro Greco di Siracusa, in una Produzione Inda, a cura di Valentina Alferj, con la regia di Roberto Andò. Le musiche sono di Roberto Fabbriciani eseguite dall’autore. E’ la prima volta che Andrea Camilleri diviene attore di un suo testo, e che abbia scelto di farlo a questo punto della sua vita impersonando l’indovino cieco assicura alla circostanza un carattere memorabile.

Roberto Andò e Andrea Camilleri

Camilleri sceglie Tiresia e quel che di questo personaggio ci ha trasmesso la letteratura, la filosofia, la poesia, e lo elegge a pretesto - come già fece Borges con molti dei suoi temi prediletti - per investigare la cecità e la vocazione a raccontare storie. Le infinite manipolazioni subite dalla straordinaria figura dell’indovino attraverso epoche e generi, costituiscono per Camilleri uno specchio in cui riflettersi, e attraverso cui rileggere il senso ultimo dell’invenzione letteraria. L’indovino che compare nell’Odissea, il profeta reso cieco da Giunone (o da Atena?), punito perché rivelava i segreti degli dei, è il protagonista di una conversazione solitaria, nel corso della quale il più grande scrittore italiano, meditando ad alta voce sulla cecità e sul tempo, sulla memoria e sulla profezia, parlerà del suo viaggio nella vita e nella Storia.

Dice Andrea Camilleri: «Noi tutti siamo il teatro, il pubblico, gli attori, la trama, le parole che udiamo”, così scriveva Borges, e questo è vero per tutti, ma ancor di più per un cieco. Da quando non vedo più, io vedo meglio, vedo con più chiarezza. Nella mia gioventù siciliana, i miei compagnucci contadini accecavano i cardellini perché sostenevano che da ciechi cantassero meglio».

«Chiamatemi Tiresia, sono qui per raccontarvi una storia più che secolare che ha avuto una tale quantità di trasformazioni da indurmi a voler mettere un punto fermo a questa interminabile deriva - prosegue Camilleri -. A Siracusa vi dirò la mia versione dei fatti, e la metterò a confronto con quello che di me hanno scritto poeti, filosofi e letterati. Voglio sgombrare una volta per tutte il campo da menzogne, illazioni, fantasie e congetture, ristabilendo i termini esatti della verità».

Roberto Andò: «Camilleri ha scelto Tiresia perché un personaggio simile a lui in quanto non vedente. E poi la letteratura di Camilleri ha avuto sempre la capacità di divinare. La mia sarà una regia discreta, in fondo sarà una festa. Camilleri ha un trascorso anche di attore, ed è straordinario vederlo mettersi in gioco, con la sua voce possente, da contastorie».

«Chiamatemi Tiresia, sono qui per raccontarvi una storia». Inizia così il monologo di cui è autore e protagonista Andrea Camilleri, e la figura dell'indovino cieco oggi affascina maggiormente lo scrittore siciliano più ancora del celeberrimo Montalbano che gli ha dato la fama. «È una vecchia storia che mi intriga da tempo - ha dichiarato Camillero in un'intervista al "Corriere della sera" - . Ben 63 autori, dai greci a oggi, si sono occupati di questo personaggio affascinante, manipolato nei secoli. Quattro tragedie contengono la sua vicenda e poi Eliot, Apollinaire, Primo Levi... persino Woody Allen lo fa apparire in un suo film, "La dea dell’amore". La mia ricerca su di lui è un fiume inarrestabile: attraverso le epoche, è descritto nei modi più disparati, da dissoluto ermafrodita, che riusciva addirittura a godere di se stesso, ad allegoria di San Paolo. Nella mia conversazione solitaria in una tranquilla notte d’estate, nei panni di Tiresia dico al pubblico: volete sapere come sono stato stracangiato nei secoli?».